https://ria.ru/20210104/snv-3-1592003830.html

Слуцкий надеется, что США объявят о планах по СНВ-3 в день инаугурации

Слуцкий надеется, что США объявят о планах по СНВ-3 в день инаугурации

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что для успешного продления договора СНВ-3 американская сторона должна объявить свою волю... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T22:36

2021-01-04T22:36

2021-01-04T22:39

выборы президента сша — 2020

леонид слуцкий

договор снв-3

госдума рф

джо байден

сша

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что для успешного продления договора СНВ-3 американская сторона должна объявить свою волю как можно скорее, в идеале – в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, тогда шанс спасти договор остается.Слуцкий пояснил, что от команды Байдена поступают "прогнозируемые сигналы" – Джейк Салливан, которого избранный президент США намерен назначить советником по безопасности, заявил о намерении договариваться по вопросу продления ДСНВ (СНВ-3), одновременно повторив "мантры" о необходимости "наказания" виновных в мифических кибератаках, которые продолжают приписывать России."С первой частью его тирады сложно не согласиться. Действительно, договор СНВ-3 нуждается в продлении, в первую очередь, для гарантии необрушения системы ядерного сдерживания. Позиция России известна: мы выступаем за его пролонгацию в принципе и готовы обсуждать варианты по срокам. Но времени для этого практически не остается, поскольку ДСНВ может прекратить свое существование уже почти через месяц – 5 февраля. Поэтому для его успешного продления американская сторона должна объявить свою волю как можно скорее, в идеале – прямо в день инаугурации Джо Байдена 20 января. Тогда шанс спасти СНВ-3 остается", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, вторая часть заявления относительно кибератак – "признак преемственности антироссийского курса администраций Трампа и Обамы"."К тому же Байден был одним из тех, кто запускал маховик сдерживания России. Однако попытки "наказать" в стиле очередного highly likely вряд ли будут иметь какой-то результат. Это очевидно", - добавил он.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/snv-1591940410.html

https://ria.ru/20201224/dsnv-3-1590678100.html

https://ria.ru/20201229/lavrov-1591395131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, договор снв-3, госдума рф, джо байден, сша