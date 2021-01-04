https://ria.ru/20210104/snv-3-1592003830.html
Слуцкий надеется, что США объявят о планах по СНВ-3 в день инаугурации
Слуцкий надеется, что США объявят о планах по СНВ-3 в день инаугурации
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что для успешного продления договора СНВ-3 американская сторона должна объявить свою волю... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T22:36
2021-01-04T22:36
2021-01-04T22:39
выборы президента сша — 2020
леонид слуцкий
договор снв-3
госдума рф
джо байден
сша
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что для успешного продления договора СНВ-3 американская сторона должна объявить свою волю как можно скорее, в идеале – в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, тогда шанс спасти договор остается.Слуцкий пояснил, что от команды Байдена поступают "прогнозируемые сигналы" – Джейк Салливан, которого избранный президент США намерен назначить советником по безопасности, заявил о намерении договариваться по вопросу продления ДСНВ (СНВ-3), одновременно повторив "мантры" о необходимости "наказания" виновных в мифических кибератаках, которые продолжают приписывать России."С первой частью его тирады сложно не согласиться. Действительно, договор СНВ-3 нуждается в продлении, в первую очередь, для гарантии необрушения системы ядерного сдерживания. Позиция России известна: мы выступаем за его пролонгацию в принципе и готовы обсуждать варианты по срокам. Но времени для этого практически не остается, поскольку ДСНВ может прекратить свое существование уже почти через месяц – 5 февраля. Поэтому для его успешного продления американская сторона должна объявить свою волю как можно скорее, в идеале – прямо в день инаугурации Джо Байдена 20 января. Тогда шанс спасти СНВ-3 остается", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, вторая часть заявления относительно кибератак – "признак преемственности антироссийского курса администраций Трампа и Обамы"."К тому же Байден был одним из тех, кто запускал маховик сдерживания России. Однако попытки "наказать" в стиле очередного highly likely вряд ли будут иметь какой-то результат. Это очевидно", - добавил он.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/snv-1591940410.html
https://ria.ru/20201224/dsnv-3-1590678100.html
https://ria.ru/20201229/lavrov-1591395131.html
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леонид слуцкий, договор снв-3, госдума рф, джо байден, сша
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
считает, что для успешного продления договора СНВ-3 американская сторона должна объявить свою волю как можно скорее, в идеале – в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена
20 января, тогда шанс спасти договор остается.
Слуцкий пояснил, что от команды Байдена поступают "прогнозируемые сигналы" – Джейк Салливан, которого избранный президент США намерен назначить советником по безопасности, заявил о намерении договариваться по вопросу продления ДСНВ (СНВ-3), одновременно повторив "мантры" о необходимости "наказания" виновных в мифических кибератаках, которые продолжают приписывать России.
"С первой частью его тирады сложно не согласиться. Действительно, договор СНВ-3 нуждается в продлении, в первую очередь, для гарантии необрушения системы ядерного сдерживания. Позиция России известна: мы выступаем за его пролонгацию в принципе и готовы обсуждать варианты по срокам. Но времени для этого практически не остается, поскольку ДСНВ может прекратить свое существование уже почти через месяц – 5 февраля. Поэтому для его успешного продления американская сторона должна объявить свою волю как можно скорее, в идеале – прямо в день инаугурации Джо Байдена 20 января. Тогда шанс спасти СНВ-3 остается", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, вторая часть заявления относительно кибератак – "признак преемственности антироссийского курса администраций Трампа и Обамы
".
"К тому же Байден был одним из тех, кто запускал маховик сдерживания России. Однако попытки "наказать" в стиле очередного highly likely вряд ли будут иметь какой-то результат. Это очевидно", - добавил он.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.