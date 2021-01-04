https://ria.ru/20210104/sarmat-1591999989.html
В Великобритании испугались испытаний "жуткой" российской ракеты
В Великобритании испугались испытаний "жуткой" российской ракеты
Британское издание Express назвало российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" устрашающей. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T21:01
2021-01-04T21:01
2021-01-04T21:36
сармат (ракета)
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Британское издание Express назвало российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" устрашающей.Дальность действия ракеты — 18 тысяч километров. Она может нести десять больших или 16 малых ядерных боеголовок. Они обладают большой разрушительной силой. Каждая из ядерных боеголовок, которые несет "Сармат", может быть нацелена на разные объекты.Ракета поступит на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения к 2022 году.
https://ria.ru/20210104/koshmar-1591970861.html
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сармат (ракета), ракетные войска стратегического назначения