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Правительство утвердило дорожную карту по улучшению санэпиднадзора
Правительство утвердило дорожную карту по улучшению санэпиднадзора
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал дорожную карту, предусматривающую усовершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:48
2021-01-04T10:48
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал дорожную карту, предусматривающую усовершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом опыта, полученного в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с учётом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. "Дорожную карту", предусматривающую конкретные шаги в этом направлении, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В документ вошли мероприятия по совершенствованию лабораторной и научной базы, развитию международного сотрудничества и кадрового потенциала, созданию цифровой инфраструктуры.Так, планируется организовать аналитический центр, который займётся мониторингом и составлением эпидемиологических прогнозов, что, в частности, упростит анализ текущей ситуации. Параллельно будут тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков. Профильные организации оснастят современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями экспресс-диагностики и аппаратурой для обнаружения патогенов в окружающей среде."Предусматривается создание национального каталога биологических агентов и биотоксинов и формирование банка биологических материалов, который будет использоваться при разработке и тестировании новых средств диагностики и лечения", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

Правительство утвердило дорожную карту по улучшению санэпиднадзора

10:48 04.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал дорожную карту, предусматривающую усовершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом опыта, полученного в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
"Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с учётом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. "Дорожную карту", предусматривающую конкретные шаги в этом направлении, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В документ вошли мероприятия по совершенствованию лабораторной и научной базы, развитию международного сотрудничества и кадрового потенциала, созданию цифровой инфраструктуры.
Так, планируется организовать аналитический центр, который займётся мониторингом и составлением эпидемиологических прогнозов, что, в частности, упростит анализ текущей ситуации. Параллельно будут тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков. Профильные организации оснастят современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями экспресс-диагностики и аппаратурой для обнаружения патогенов в окружающей среде.
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"Предусматривается создание национального каталога биологических агентов и биотоксинов и формирование банка биологических материалов, который будет использоваться при разработке и тестировании новых средств диагностики и лечения", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
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