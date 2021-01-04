https://ria.ru/20210104/sanepidnadzor-1591942922.html

Правительство утвердило дорожную карту по улучшению санэпиднадзора

Правительство утвердило дорожную карту по улучшению санэпиднадзора

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал дорожную карту, предусматривающую усовершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:48

2021-01-04T10:48

2021-01-04T10:48

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал дорожную карту, предусматривающую усовершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом опыта, полученного в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с учётом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. "Дорожную карту", предусматривающую конкретные шаги в этом направлении, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В документ вошли мероприятия по совершенствованию лабораторной и научной базы, развитию международного сотрудничества и кадрового потенциала, созданию цифровой инфраструктуры.Так, планируется организовать аналитический центр, который займётся мониторингом и составлением эпидемиологических прогнозов, что, в частности, упростит анализ текущей ситуации. Параллельно будут тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков. Профильные организации оснастят современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями экспресс-диагностики и аппаратурой для обнаружения патогенов в окружающей среде."Предусматривается создание национального каталога биологических агентов и биотоксинов и формирование банка биологических материалов, который будет использоваться при разработке и тестировании новых средств диагностики и лечения", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин