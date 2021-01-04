https://ria.ru/20210104/sanepidnadzor-1591942922.html
Правительство утвердило дорожную карту по улучшению санэпиднадзора
Правительство утвердило дорожную карту по улучшению санэпиднадзора
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал дорожную карту, предусматривающую усовершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:48
2021-01-04T10:48
2021-01-04T10:48
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал дорожную карту, предусматривающую усовершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом опыта, полученного в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина."Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с учётом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. "Дорожную карту", предусматривающую конкретные шаги в этом направлении, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В документ вошли мероприятия по совершенствованию лабораторной и научной базы, развитию международного сотрудничества и кадрового потенциала, созданию цифровой инфраструктуры.Так, планируется организовать аналитический центр, который займётся мониторингом и составлением эпидемиологических прогнозов, что, в частности, упростит анализ текущей ситуации. Параллельно будут тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков. Профильные организации оснастят современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями экспресс-диагностики и аппаратурой для обнаружения патогенов в окружающей среде."Предусматривается создание национального каталога биологических агентов и биотоксинов и формирование банка биологических материалов, который будет использоваться при разработке и тестировании новых средств диагностики и лечения", - добавляется в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал дорожную карту, предусматривающую усовершенствование системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом опыта, полученного в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
"Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет усовершенствована с учётом опыта борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. "Дорожную карту", предусматривающую конкретные шаги в этом направлении, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В документ вошли мероприятия по совершенствованию лабораторной и научной базы, развитию международного сотрудничества и кадрового потенциала, созданию цифровой инфраструктуры.
Так, планируется организовать аналитический центр, который займётся мониторингом и составлением эпидемиологических прогнозов, что, в частности, упростит анализ текущей ситуации. Параллельно будут тестироваться новые модели оценки эпидемиологических рисков. Профильные организации оснастят современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями экспресс-диагностики и аппаратурой для обнаружения патогенов в окружающей среде.
"Предусматривается создание национального каталога биологических агентов и биотоксинов и формирование банка биологических материалов, который будет использоваться при разработке и тестировании новых средств диагностики и лечения", - добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.