https://ria.ru/20210104/redkie-zhivotnye-altaya-v-zapovednike-vosstanavlivayut-populyatsiyu-zubrov-1591964238.html
Редкие животные Алтая: в заповеднике восстанавливают популяцию зубров
Редкие животные Алтая: в заповеднике восстанавливают популяцию зубров
На Алтае восстанавливают популяцию зубров. Чергинский питомник – единственный зубрятник за Уралом. Зимой животные приходят в парковую зону, где для них организованы кормушки с едой и водой. Еще сто лет назад зубры были на грани исчезновения. За этот период удалось увеличить поголовье с нескольких десятков до нескольких тысяч особей.
2021-01-04T14:08
2021-01-04T14:08
2021-01-04T14:08
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Редкие животные Алтая: в заповеднике восстанавливают популяцию зубров
На Алтае восстанавливают популяцию зубров. Чергинский питомник – единственный зубрятник за Уралом. Зимой животные приходят в парковую зону, где для них организованы кормушки с едой и водой. Еще сто лет назад зубры были на грани исчезновения. За этот период удалось увеличить поголовье с нескольких десятков до нескольких тысяч особей.
2021-01-04T14:08
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PT1M17S
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видео, видео
Редкие животные Алтая: в заповеднике восстанавливают популяцию зубров
На Алтае восстанавливают популяцию зубров. Чергинский питомник – единственный зубрятник за Уралом. Зимой животные приходят в парковую зону, где для них организованы кормушки с едой и водой. Еще сто лет назад зубры были на грани исчезновения. За этот период удалось увеличить поголовье с нескольких десятков до нескольких тысяч особей.
2021-01-04T14:08
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PT1M17S
Редкие животные Алтая: в заповеднике восстанавливают популяцию зубров
На Алтае восстанавливают популяцию зубров. Чергинский питомник – единственный зубрятник за Уралом. Зимой животные приходят в парковую зону, где для них организованы кормушки с едой и водой. Еще сто лет назад зубры были на грани исчезновения. За этот период удалось увеличить поголовье с нескольких десятков до нескольких тысяч особей.