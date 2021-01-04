Редкие животные Алтая: в заповеднике восстанавливают популяцию зубров

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На Алтае восстанавливают популяцию зубров. Чергинский питомник – единственный зубрятник за Уралом. Зимой животные приходят в парковую зону, где для них организованы кормушки с едой и водой. Еще сто лет назад зубры были на грани исчезновения. За этот период удалось увеличить поголовье с нескольких десятков до нескольких тысяч особей.