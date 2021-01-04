https://ria.ru/20210104/raydery-1591960606.html

Организатор концертов раскрыл райдеры Шнурова и Пугачевой

Организатор концертов раскрыл райдеры Шнурова и Пугачевой

Организатор концертов и музыкального фестиваля "Парус" в ОАЭ Евгений Морозов раскрыл райдеры российских артистов. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:33

2021-01-04T13:33

2021-01-04T15:20

шнур (сергей шнуров)

алла пугачева

оаэ

дубай (город)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Организатор концертов и музыкального фестиваля "Парус" в ОАЭ Евгений Морозов раскрыл райдеры российских артистов.Он пояснил, что в России требования могут быть другими, но за границей исполнители повышают уровень своих требований и стараются "выжать из выступления все", особенно в Дубае.По словам Морозова, сложности с райдером звезд бывают не столько технические, сколько по организационно-бытовым вопросам. Так, во время подготовки концерта группы "Ленинград" в договоре были прописаны штрафы за неправильно поданный транспорт.Организатор выступлений отметил, что часто сложности возникают в связи с требованиями по отношению к коллективу артистов. Например, он не смог договориться о выступлении в Дубае Аллы Пугачевой, так как не получилось обеспечить ее райдер."Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива. Поэтому ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов — очень сложно экономически обоснованным сделать. Не сложилось", — объяснил Морозов в комментарии Пятому каналу.

https://ria.ru/20201229/shnurov-1591329701.html

оаэ

дубай (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шнур (сергей шнуров), алла пугачева, оаэ, дубай (город)