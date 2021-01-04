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Организатор концертов раскрыл райдеры Шнурова и Пугачевой
Организатор концертов раскрыл райдеры Шнурова и Пугачевой
Организатор концертов и музыкального фестиваля "Парус" в ОАЭ Евгений Морозов раскрыл райдеры российских артистов. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:33
2021-01-04T15:20
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Организатор концертов и музыкального фестиваля "Парус" в ОАЭ Евгений Морозов раскрыл райдеры российских артистов.Он пояснил, что в России требования могут быть другими, но за границей исполнители повышают уровень своих требований и стараются "выжать из выступления все", особенно в Дубае.По словам Морозова, сложности с райдером звезд бывают не столько технические, сколько по организационно-бытовым вопросам. Так, во время подготовки концерта группы "Ленинград" в договоре были прописаны штрафы за неправильно поданный транспорт.Организатор выступлений отметил, что часто сложности возникают в связи с требованиями по отношению к коллективу артистов. Например, он не смог договориться о выступлении в Дубае Аллы Пугачевой, так как не получилось обеспечить ее райдер."Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива. Поэтому ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов — очень сложно экономически обоснованным сделать. Не сложилось", — объяснил Морозов в комментарии Пятому каналу.
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шнур (сергей шнуров), алла пугачева, оаэ, дубай (город)

Организатор концертов раскрыл райдеры Шнурова и Пугачевой

13:33 04.01.2021 (обновлено: 15:20 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Организатор концертов и музыкального фестиваля "Парус" в ОАЭ Евгений Морозов раскрыл райдеры российских артистов.
Он пояснил, что в России требования могут быть другими, но за границей исполнители повышают уровень своих требований и стараются "выжать из выступления все", особенно в Дубае.
По словам Морозова, сложности с райдером звезд бывают не столько технические, сколько по организационно-бытовым вопросам. Так, во время подготовки концерта группы "Ленинград" в договоре были прописаны штрафы за неправильно поданный транспорт.
Организатор выступлений отметил, что часто сложности возникают в связи с требованиями по отношению к коллективу артистов. Например, он не смог договориться о выступлении в Дубае Аллы Пугачевой, так как не получилось обеспечить ее райдер.
"Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива. Поэтому ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов — очень сложно экономически обоснованным сделать. Не сложилось", — объяснил Морозов в комментарии Пятому каналу.
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