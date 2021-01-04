https://ria.ru/20210104/putin-1591963261.html
Путин поручил предусмотреть инклюзивные смены отдыха детей
Путин поручил предусмотреть инклюзивные смены отдыха детей
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:03
2021-01-04T14:03
2021-01-04T14:47
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей, включая необходимое техническое и кадровое обеспечение. Срок – 1 декабря 2021 г.", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210104/obrazovanie-1591962707.html
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