https://ria.ru/20210104/putin-1591956213.html
Путин поручил до 1 июля разработать стратегию цифровой трансформации
Путин поручил до 1 июля разработать стратегию цифровой трансформации
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации, перечень поручений опубликован в понедельник на... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:53
2021-01-04T12:53
2021-01-04T14:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации, перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации ... разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 июля 2021 года.Помимо этого, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ поручено разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.Также поручено обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования регионов РФ.Срок исполнения – 1 сентября 2021 года. Ответственными назначены высшие должностные лица регионов.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации, перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации
... разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 июля 2021 года.
Помимо этого, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ поручено разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их "цифровой зрелости", предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта.
Также поручено обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования регионов РФ.
Срок исполнения – 1 сентября 2021 года. Ответственными назначены высшие должностные лица регионов.