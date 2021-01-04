https://ria.ru/20210104/putin-1591955163.html

Путин поручил ОНФ изучить обращения граждан на его пресс-конференции

Путин поручил ОНФ изучить обращения граждан на его пресс-конференции

Президент России Владимир Путин поручил ОНФ до 30 января изучить обращения граждан на его пресс-конференции и направить их в различные органы для принятия... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:39

2021-01-04T12:39

2021-01-04T12:55

россия

михаил кузнецов (экс-губернатор)

общероссийский народный фронт

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ОНФ до 30 января изучить обращения граждан на его пресс-конференции и направить их в различные органы для принятия решений, перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" с учётом ранее данных поручений проанализировать обращения граждан, поступившие в рамках пресс-конференции президента Российской Федерации 17 декабря 2020 года, и по результатам такого анализа направить информацию в администрацию президента РФ, правительство РФ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ для принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 30 января. Ответственным назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

https://ria.ru/20210104/sertifikat-1591954775.html

россия

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россия, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, владимир путин, общество