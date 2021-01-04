https://ria.ru/20210104/pozhar-1592004827.html
При пожаре на юге Москвы погибли два человека, в том числе ребенок
При пожаре на юге Москвы погибли два человека, в том числе ребенок
В результате пожара в жилом доме на юге Москвы погибли два человека, включая ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T23:08
2021-01-04T23:08
2021-01-04T23:08
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В результате пожара в жилом доме на юге Москвы погибли два человека, включая ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось, что пожар произошел в девятиэтажном жилом доме по адресу Булатниковская улица, дом 50 на площади 50 квадратных метров, пострадали четыре человека."Двое погибших, из них один ребенок", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210104/pozhar-1591996552.html
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москва, происшествия