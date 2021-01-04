https://ria.ru/20210104/pozhar-1592004827.html

При пожаре на юге Москвы погибли два человека, в том числе ребенок

При пожаре на юге Москвы погибли два человека, в том числе ребенок

В результате пожара в жилом доме на юге Москвы погибли два человека, включая ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T23:08

2021-01-04T23:08

2021-01-04T23:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В результате пожара в жилом доме на юге Москвы погибли два человека, включая ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось, что пожар произошел в девятиэтажном жилом доме по адресу Булатниковская улица, дом 50 на площади 50 квадратных метров, пострадали четыре человека."Двое погибших, из них один ребенок", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210104/pozhar-1591996552.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия