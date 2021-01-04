https://ria.ru/20210104/pozhar-1592003329.html

При пожаре в доме на юге Москвы пострадали четыре человека

При пожаре в доме на юге Москвы пострадали четыре человека

Пожар произошел в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы, пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T22:23

2021-01-04T22:23

2021-01-04T22:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы, пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В 21.12... поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Булатниковская, 5... Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже на площади 50 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.В 21.45 возгорание локализовали, в 21.50 - ликвидировали."В результате пожара пострадали четыре человека (из них один ребенок). С вышележащих этажей были спасены шесть человек", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210104/pozhar-1591995028.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия