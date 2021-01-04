https://ria.ru/20210104/pozhar-1592003329.html
При пожаре в доме на юге Москвы пострадали четыре человека
При пожаре в доме на юге Москвы пострадали четыре человека
Пожар произошел в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы, пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T22:23
2021-01-04T22:23
2021-01-04T22:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d98c8291dc9ff5ef7a1c250ca41d911d.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы, пострадали четыре человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."В 21.12... поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Булатниковская, 5... Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже на площади 50 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.В 21.45 возгорание локализовали, в 21.50 - ликвидировали."В результате пожара пострадали четыре человека (из них один ребенок). С вышележащих этажей были спасены шесть человек", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210104/pozhar-1591995028.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_619bb7be7ad7784ca5e3695e0b6eab48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия