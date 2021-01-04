https://ria.ru/20210104/pozhar-1591996552.html
На востоке Москвы потушили пожар в квартире
На востоке Москвы потушили пожар в квартире
Пожар на Халтуринской улице в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T20:11
2021-01-04T20:11
2021-01-04T20:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар на Халтуринской улице в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы.Ранее сообщалось о пожаре в квартире на востоке Москвы, в горящем помещении спасателями был обнаружен один погибший."В 19.56 пожар ликвидирован. Всего спасено 19 человек (из них три ребёнка)", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/pozhar-1591893746.html
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Кадры пожара на востоке Москвы
На Халтуринской улице горит квартира на 10 этаже. Как передает корреспондент РИА Новости, загорелся балкон, затем пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. МЧС сообщило о частичной эвакуации жильцов дома.
2021-01-04T20:11
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия