https://ria.ru/20210104/pozhar-1591996552.html

На востоке Москвы потушили пожар в квартире

На востоке Москвы потушили пожар в квартире

Пожар на Халтуринской улице в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T20:11

2021-01-04T20:11

2021-01-04T20:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар на Халтуринской улице в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы.Ранее сообщалось о пожаре в квартире на востоке Москвы, в горящем помещении спасателями был обнаружен один погибший."В 19.56 пожар ликвидирован. Всего спасено 19 человек (из них три ребёнка)", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/pozhar-1591893746.html

москва

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2021

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Кадры пожара на востоке Москвы На Халтуринской улице горит квартира на 10 этаже. Как передает корреспондент РИА Новости, загорелся балкон, затем пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. МЧС сообщило о частичной эвакуации жильцов дома. 2021-01-04T20:11 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия