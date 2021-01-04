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На востоке Москвы потушили пожар в квартире
На востоке Москвы потушили пожар в квартире
Пожар на Халтуринской улице в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T20:11
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар на Халтуринской улице в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы.Ранее сообщалось о пожаре в квартире на востоке Москвы, в горящем помещении спасателями был обнаружен один погибший."В 19.56 пожар ликвидирован. Всего спасено 19 человек (из них три ребёнка)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры пожара на востоке Москвы
На Халтуринской улице горит квартира на 10 этаже. Как передает корреспондент РИА Новости, загорелся балкон, затем пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. МЧС сообщило о частичной эвакуации жильцов дома.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На востоке Москвы потушили пожар в квартире

20:11 04.01.2021 (обновлено: 20:30 04.01.2021)
 
© РИА НовостиПожар в жилом доме на Халтуринской улице в Москве
Пожар в жилом доме на Халтуринской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар на Халтуринской улице в Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС столицы.
Ранее сообщалось о пожаре в квартире на востоке Москвы, в горящем помещении спасателями был обнаружен один погибший.
"В 19.56 пожар ликвидирован. Всего спасено 19 человек (из них три ребёнка)", - говорится в сообщении.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 14:42
Криминальный след? Пожар в Орехово-Зуеве унес жизни двух человек
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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