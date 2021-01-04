https://ria.ru/20210104/pozhar-1591995028.html

При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек

При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек

Человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского МЧС. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-04T19:58

2021-01-04T19:58

2021-01-05T06:38

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского МЧС.Ранее сообщалось, что на Халтуринской улице в Москве начался пожар, горит квартира на верхних этажах."Происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне, в коридоре и на балконе одной из квартир на девятом этаже... В горящей квартире обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.Пожар локализован в 19.41, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.С верхних этажей с помощью спасательных устройств были эвакуированы 9 человек, они переданы медикам для проверки состояния.

https://ria.ru/20210104/pozhar-1591934110.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара на востоке Москвы На Халтуринской улице горит квартира на 10 этаже. Как передает корреспондент РИА Новости, загорелся балкон, затем пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. МЧС сообщило о частичной эвакуации жильцов дома. 2021-01-04T19:58 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия