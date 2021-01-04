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При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек
При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек
Человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского МЧС. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-04T19:58
2021-01-04T19:58
2021-01-05T06:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского МЧС.Ранее сообщалось, что на Халтуринской улице в Москве начался пожар, горит квартира на верхних этажах."Происходило возгорание личных вещей и мебели на кухне, в коридоре и на балконе одной из квартир на девятом этаже... В горящей квартире обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.Пожар локализован в 19.41, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.С верхних этажей с помощью спасательных устройств были эвакуированы 9 человек, они переданы медикам для проверки состояния.
https://ria.ru/20210104/pozhar-1591934110.html
москва
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Кадры пожара на востоке Москвы
На Халтуринской улице горит квартира на 10 этаже. Как передает корреспондент РИА Новости, загорелся балкон, затем пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. МЧС сообщило о частичной эвакуации жильцов дома.
2021-01-04T19:58
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия