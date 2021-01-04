https://ria.ru/20210104/pozhar-1591994242.html

В квартире на востоке Москвы произошел пожар

В квартире на востоке Москвы произошел пожар

Пожар произошел на Халтуринской улице в Москве, горит квартира на 10 этаже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T19:39

2021-01-04T19:39

2021-01-04T20:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел на Халтуринской улице в Москве, горит квартира на 10 этаже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Изначально загорелся балкон в доме 12к1 на Халтуринской улице, после чего пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. На месте присутствуют пожарные, они приступили к тушению.Как уточнил собеседник РИА Новости в экстренных службах, из жилого дома начали эвакуацию людей.В пресс-службе МЧС Москвы рассказали агентству, что на месте развернут штаб пожаротушения, площадь возгорания пока неизвестна.

https://ria.ru/20210104/pozhar-1591951635.html

москва

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2021

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Кадры пожара на востоке Москвы На Халтуринской улице горит квартира на 10 этаже. Как передает корреспондент РИА Новости, загорелся балкон, затем пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. МЧС сообщило о частичной эвакуации жильцов дома. 2021-01-04T19:39 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия