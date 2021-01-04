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В квартире на востоке Москвы произошел пожар
В квартире на востоке Москвы произошел пожар
Пожар произошел на Халтуринской улице в Москве, горит квартира на 10 этаже, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T19:39
2021-01-04T19:39
2021-01-04T20:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел на Халтуринской улице в Москве, горит квартира на 10 этаже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Изначально загорелся балкон в доме 12к1 на Халтуринской улице, после чего пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. На месте присутствуют пожарные, они приступили к тушению.Как уточнил собеседник РИА Новости в экстренных службах, из жилого дома начали эвакуацию людей.В пресс-службе МЧС Москвы рассказали агентству, что на месте развернут штаб пожаротушения, площадь возгорания пока неизвестна.
https://ria.ru/20210104/pozhar-1591951635.html
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Кадры пожара на востоке Москвы
На Халтуринской улице горит квартира на 10 этаже. Как передает корреспондент РИА Новости, загорелся балкон, затем пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. МЧС сообщило о частичной эвакуации жильцов дома.
2021-01-04T19:39
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PT0M25S
РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Пожар произошел на Халтуринской улице в Москве
, горит квартира на 10 этаже, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Изначально загорелся балкон в доме 12к1 на Халтуринской улице, после чего пламя перекинулось на вышестоящий балкон. По предварительным данным, в квартире никого нет. На месте присутствуют пожарные, они приступили к тушению.
Как уточнил собеседник РИА Новости в экстренных службах, из жилого дома начали эвакуацию людей.
В пресс-службе МЧС Москвы рассказали агентству, что на месте развернут штаб пожаротушения, площадь возгорания пока неизвестна.