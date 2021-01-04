https://ria.ru/20210104/pozhar-1591951635.html

Во Владимирской области потушили пожар в многоквартирном доме

Во Владимирской области потушили пожар в многоквартирном доме

Спасатели потушили возгорание в жилом доме во Владимирской области, охватившее 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка конструкций. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:07

2021-01-04T12:07

2021-01-04T12:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в жилом доме во Владимирской области, охватившее 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка конструкций.Ранее МЧС информировало, что рано утром произошел пожар в многоквартирном трехэтажном доме в городе Собинка Владимирской области на улице Рабочий проезд. Огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров: 100 квадратных метров в семи комнатах на третьем этаже и 1,5 тысячи "квадратов" - на чердаке."В 11.23 (мск) объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении спасательного ведомства.Как рассказала журналистам представитель ГУ МЧС по региону, предварительно, пострадавших при пожаре нет. Ранее сообщалось, что из дома эвакуированы 24 человека, в том числе трое детей, спасён один человек.

https://ria.ru/20210104/pozhar-1591934110.html

владимирская область

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия