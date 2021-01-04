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Во Владимирской области потушили пожар в многоквартирном доме
Во Владимирской области потушили пожар в многоквартирном доме
Спасатели потушили возгорание в жилом доме во Владимирской области, охватившее 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка конструкций. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:07
2021-01-04T12:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
происшествия
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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в жилом доме во Владимирской области, охватившее 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка конструкций.Ранее МЧС информировало, что рано утром произошел пожар в многоквартирном трехэтажном доме в городе Собинка Владимирской области на улице Рабочий проезд. Огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров: 100 квадратных метров в семи комнатах на третьем этаже и 1,5 тысячи "квадратов" - на чердаке."В 11.23 (мск) объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении спасательного ведомства.Как рассказала журналистам представитель ГУ МЧС по региону, предварительно, пострадавших при пожаре нет. Ранее сообщалось, что из дома эвакуированы 24 человека, в том числе трое детей, спасён один человек.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия

Во Владимирской области потушили пожар в многоквартирном доме

12:07 04.01.2021 (обновлено: 12:08 04.01.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиТушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге
Тушение пожара в здании цеха на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в жилом доме во Владимирской области, охватившее 1,6 тысячи квадратных метров, идет проливка конструкций.
Ранее МЧС информировало, что рано утром произошел пожар в многоквартирном трехэтажном доме в городе Собинка Владимирской области на улице Рабочий проезд. Огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров: 100 квадратных метров в семи комнатах на третьем этаже и 1,5 тысячи "квадратов" - на чердаке.
"В 11.23 (мск) объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении спасательного ведомства.
Как рассказала журналистам представитель ГУ МЧС по региону, предварительно, пострадавших при пожаре нет. Ранее сообщалось, что из дома эвакуированы 24 человека, в том числе трое детей, спасён один человек.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 06:12
В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимирская областьПроисшествия
 
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