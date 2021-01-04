https://ria.ru/20210104/pozhar-1591942604.html

Во Владимирской области загорелся многоквартирный жилой дом

Во Владимирской области загорелся многоквартирный жилой дом

Пожар в многоквартирном доме произошел в городе Собинка Владимирской области, огнем охвачены 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:40

2021-01-04T10:40

2021-01-04T10:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме произошел в городе Собинка Владимирской области, огнем охвачены 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.Сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в Собинке на улице Рабочий проезд поступило в 05.48 мск."На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что происходит пожар на площади 100 квадратных метров в семи комнатах на третьем этаже и на чердачном помещении на площади 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Уточняется, что из дома эвакуировали 24 человека, в том числе трех детей. Кроме того, спасён один человек."На месте работают 35 человек, 11 единиц техники. Информация уточняется", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210104/pozhar-1591934110.html

https://ria.ru/20210102/pozhar-1591804522.html

владимирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия