https://ria.ru/20210104/pozhar-1591942604.html
Во Владимирской области загорелся многоквартирный жилой дом
Во Владимирской области загорелся многоквартирный жилой дом
Пожар в многоквартирном доме произошел в городе Собинка Владимирской области, огнем охвачены 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:40
2021-01-04T10:40
2021-01-04T10:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме произошел в городе Собинка Владимирской области, огнем охвачены 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.Сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме в Собинке на улице Рабочий проезд поступило в 05.48 мск."На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что происходит пожар на площади 100 квадратных метров в семи комнатах на третьем этаже и на чердачном помещении на площади 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Уточняется, что из дома эвакуировали 24 человека, в том числе трех детей. Кроме того, спасён один человек."На месте работают 35 человек, 11 единиц техники. Информация уточняется", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210104/pozhar-1591934110.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия