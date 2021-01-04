https://ria.ru/20210104/poshlina-1591986634.html

Россия введет пошлину на экспорт сои

Россия введет пошлину на экспорт сои

Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводит пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС, ставка пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T18:06

2021-01-04T18:06

2021-01-04T18:47

евразийский экономический союз

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583927040_0:240:3050:1956_1920x0_80_0_0_fe696afe1c9c2ae450cf02370582a06b.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводит пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС, ставка пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.Предложение о введении пошлины на экспорт сои было одобрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции в декабре. Минэкономразвития РФ указывало, что введение пошлины обусловлено ростом мировых цен на данную продукцию и направлено на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны.

https://realty.ria.ru/20201228/tseny-1591170268.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, россия, экономика