Путин призвал поддержать организации по развитию адаптивной физкультуры
© Фото : PR+SportАдаптивная физкультура
© Фото : PR+Sport
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям до 1 февраля рассмотреть вопрос финансирования организаций, реализующих программы развития адаптивной физкультуры в регионах, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: рассмотреть вопрос о финансировании организаций, реализующих в субъектах Российской Федерации программы развития адаптивной физической культуры и спорта", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Помимо этого, президент поручил Минпромторгу России до 1 мая 2021 года обеспечить в 2021 – 2024 годах подготовку российских участников к международным соревнованиям по кибатлетике "Cybathlon-2024" и проведение необходимых подготовительных мероприятий, предусмотрев в том числе оказание дополнительных мер поддержки российским производителям технических средств реабилитации в целях обеспечения такими средствами участников этих соревнований. Ответственным назначен министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Кроме того, Минцифры России совместно с ведущими российскими телевизионными компаниями поручено обеспечить освещение достижений российских инвалидов в спорте, в том числе в спортивном туризме, и в иных общественно значимых сферах. Доклад необходимо подготовить до 1 июня 2021 года, ответственный - подписал глава Минцифры Максут Шадаев.