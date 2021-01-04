https://ria.ru/20210104/poruchenie-1591976661.html

Путин призвал поддержать организации по развитию адаптивной физкультуры

Путин призвал поддержать организации по развитию адаптивной физкультуры

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям до 1 февраля рассмотреть вопрос финансирования организаций, реализующих программы... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T16:13

2021-01-04T16:13

2021-01-04T16:13

россия

максут шадаев

михаил мишустин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям до 1 февраля рассмотреть вопрос финансирования организаций, реализующих программы развития адаптивной физкультуры в регионах, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: рассмотреть вопрос о финансировании организаций, реализующих в субъектах Российской Федерации программы развития адаптивной физической культуры и спорта", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 февраля 2021 года, ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.Помимо этого, президент поручил Минпромторгу России до 1 мая 2021 года обеспечить в 2021 – 2024 годах подготовку российских участников к международным соревнованиям по кибатлетике "Cybathlon-2024" и проведение необходимых подготовительных мероприятий, предусмотрев в том числе оказание дополнительных мер поддержки российским производителям технических средств реабилитации в целях обеспечения такими средствами участников этих соревнований. Ответственным назначен министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.Кроме того, Минцифры России совместно с ведущими российскими телевизионными компаниями поручено обеспечить освещение достижений российских инвалидов в спорте, в том числе в спортивном туризме, и в иных общественно значимых сферах. Доклад необходимо подготовить до 1 июня 2021 года, ответственный - подписал глава Минцифры Максут Шадаев.

https://ria.ru/20210104/putin-1591968698.html

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россия, максут шадаев, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)