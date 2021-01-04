https://ria.ru/20210104/pensiya-1591960904.html

В Госдуме допустили индексацию пенсий работающих пенсионеров с весны

В Госдуме допустили индексацию пенсий работающих пенсионеров с весны

Вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам в РФ можно решить в течение января-февраля, тогда эта категория пенсионеров сможет получать... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:37

2021-01-04T13:37

2021-01-04T13:37

пенсии

михаил тарасенко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Вопрос возврата индексации пенсий работающим пенсионерам в РФ можно решить в течение января-февраля, тогда эта категория пенсионеров сможет получать проиндексированные пенсии уже с весны, считает первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко ("Единая Россия").Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля."Я полагаю, что для того, чтобы вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, нужна политическая воля. Она была проявлена. Будет реализовано в те сроки, которые являются реальными для перестройки системы. Полагаю, что в течение января-февраля эту проблему можно решить... Я думаю, что уже с весны работающие пенсионеры смогут получать индексацию своих пенсий, как и все остальные граждане, заработавшие своё право на страховую пенсию", - сказал Тарасенко РИА Новости."Средств потребуется немало. Но это стоит того, потому что государство на этом теряет больше через серые заработные платы и прочие уходы. Люди находят способы, чтобы компенсировать себе потери от того, что их пенсия не индексируется в положенном размере", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210102/pensiya-1591797524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пенсии, михаил тарасенко, владимир путин, общество