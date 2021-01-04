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В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"
В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"
В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщают "Аргументы и факты". РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:23
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хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщают "Аргументы и факты".По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.Позднее следствие выяснило, что обвиняемая причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.
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хабаровск, происшествия

В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"

10:23 04.01.2021 (обновлено: 12:18 04.01.2021)
 
© Фото : ЦНКиД поселка БерезовкаСофья Жукова
Софья Жукова - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : ЦНКиД поселка Березовка
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщают "Аргументы и факты".
По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.
Позднее следствие выяснило, что обвиняемая причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.
Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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"Вокруг пропадали люди": почему 80-летнюю пенсионерку обвиняют в убийстве
 
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