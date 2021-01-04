https://ria.ru/20210104/pensionerka-1591940731.html

В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"

В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"

В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщают "Аргументы и факты". РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:23

2021-01-04T10:23

2021-01-04T12:18

хабаровск

происшествия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщают "Аргументы и факты".По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.Позднее следствие выяснило, что обвиняемая причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.

https://ria.ru/20190717/1556583415.html

хабаровск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия