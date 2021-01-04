https://ria.ru/20210104/pensionerka-1591940731.html
В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"
В Хабаровском крае умерла "пенсионерка-потрошительница"
В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщают "Аргументы и факты". РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:23
2021-01-04T10:23
2021-01-04T12:18
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155658/37/1556583795_129:245:761:600_1920x0_80_0_0_fc38b0ca97e828e21e31f892881b60cf.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Хабаровске умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщают "Аргументы и факты".По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.Позднее следствие выяснило, что обвиняемая причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.
https://ria.ru/20190717/1556583415.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155658/37/1556583795_183:235:761:668_1920x0_80_0_0_413ae0bdcad0906735ef44167f99ef07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, происшествия
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
В Хабаровске
умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в жестоких убийствах трех человек, сообщают "Аргументы и факты
".
По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату.
Позднее следствие выяснило, что обвиняемая причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.
Всех троих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.