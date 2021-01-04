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Пелоси в четвертый раз избрали спикером палаты представителей США
Пелоси в четвертый раз избрали спикером палаты представителей США
Нэнси Пелоси в четвертый раз избрана спикером палаты представителей США, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T00:40
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Нэнси Пелоси в четвертый раз избрана спикером палаты представителей США, свидетельствуют результаты голосования.За Пелоси проголосовали 216 демократов, при этом пятеро представителей этой партии поддержали другого кандидата или воздержались. Все республиканцы, которые в этом созыве палаты вновь в меньшинстве, проголосовали за кандидата от своей партии Кевина Маккарти.Пелоси возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. Она была спикером в 2007-2011 годах и затем - с 2019 года. Пелоси, которой 80 лет, была переизбрана в отсутствие серьезной оппозиции, несмотря на отдельные голоса демократов, призывавших выдвинуть новое поколение лидеров. Она остается единственной женщиной, которая когда-либо занимала пост спикера в США.
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нэнси пелоси, сша, в мире

Пелоси в четвертый раз избрали спикером палаты представителей США

00:40 04.01.2021 (обновлено: 04:53 04.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Нэнси Пелоси в четвертый раз избрана спикером палаты представителей США, свидетельствуют результаты голосования.
За Пелоси проголосовали 216 демократов, при этом пятеро представителей этой партии поддержали другого кандидата или воздержались. Все республиканцы, которые в этом созыве палаты вновь в меньшинстве, проголосовали за кандидата от своей партии Кевина Маккарти.
Пелоси возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. Она была спикером в 2007-2011 годах и затем - с 2019 года. Пелоси, которой 80 лет, была переизбрана в отсутствие серьезной оппозиции, несмотря на отдельные голоса демократов, призывавших выдвинуть новое поколение лидеров. Она остается единственной женщиной, которая когда-либо занимала пост спикера в США.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 14:39
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