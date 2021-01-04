https://ria.ru/20210104/pelosi-1591928856.html

Пелоси в четвертый раз избрали спикером палаты представителей США

Пелоси в четвертый раз избрали спикером палаты представителей США

Нэнси Пелоси в четвертый раз избрана спикером палаты представителей США, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T00:40

2021-01-04T00:40

2021-01-04T04:53

нэнси пелоси

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Нэнси Пелоси в четвертый раз избрана спикером палаты представителей США, свидетельствуют результаты голосования.За Пелоси проголосовали 216 демократов, при этом пятеро представителей этой партии поддержали другого кандидата или воздержались. Все республиканцы, которые в этом созыве палаты вновь в меньшинстве, проголосовали за кандидата от своей партии Кевина Маккарти.Пелоси возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. Она была спикером в 2007-2011 годах и затем - с 2019 года. Пелоси, которой 80 лет, была переизбрана в отсутствие серьезной оппозиции, несмотря на отдельные голоса демократов, призывавших выдвинуть новое поколение лидеров. Она остается единственной женщиной, которая когда-либо занимала пост спикера в США.

https://ria.ru/20210102/pelosi-1591825039.html

сша

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2021

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нэнси пелоси, сша, в мире