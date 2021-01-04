В пригороде Парижа жестоко избили двух полицейских
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два сотрудника полиции были жестоко избиты в пригороде Парижа, говорится в сообщении префектуры французской столицы.
Как сообщил портал Actu17, в воскресенье два сотрудника полиции остановили двух мотоциклистов, для проверки документов, однако у водителя при себе не было ни прав, ни свидетельства о регистрации транспортного средства. Пассажир мотоцикла предложил сходить за документами домой к водителю, который, по его словам, жил неподалеку. Однако через некоторое время он вернулся не с документами, а с около 15 мужчинами, которые напали на полицейских.
🇫🇷 Aulnay-sous-Bois : Deux policiers agressés et frappés par une quinzaine d'individus lors d'un contrôle— Actu17 (@Actu17) January 3, 2021
►Les deux fonctionnaires sont blessés
➡ https://t.co/eoE9GpLqOe pic.twitter.com/gpgsHxdVVR
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как полицейских повалили на землю и наносят им удары. После инцидента полицейских госпитализировали.
"Префект полиции выражает свою поддержку двум полицейским на мотоциклах, на которых жестоко напали в Оне-су-Буа. Их госпитализировали с травмами. Ведется расследования для установления личностей нападавших", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
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