https://ria.ru/20210104/parizh-1591983048.html

В пригороде Парижа жестоко избили двух полицейских

В пригороде Парижа жестоко избили двух полицейских

Два сотрудника полиции были жестоко избиты в пригороде Парижа, говорится в сообщении префектуры французской столицы. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T17:11

2021-01-04T17:11

2021-01-04T17:11

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два сотрудника полиции были жестоко избиты в пригороде Парижа, говорится в сообщении префектуры французской столицы.Как сообщил портал Actu17, в воскресенье два сотрудника полиции остановили двух мотоциклистов, для проверки документов, однако у водителя при себе не было ни прав, ни свидетельства о регистрации транспортного средства. Пассажир мотоцикла предложил сходить за документами домой к водителю, который, по его словам, жил неподалеку. Однако через некоторое время он вернулся не с документами, а с около 15 мужчинами, которые напали на полицейских.В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как полицейских повалили на землю и наносят им удары. После инцидента полицейских госпитализировали."Префект полиции выражает свою поддержку двум полицейским на мотоциклах, на которых жестоко напали в Оне-су-Буа. Их госпитализировали с травмами. Ведется расследования для установления личностей нападавших", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.

https://ria.ru/20201223/ubiystvo-1590537342.html

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франция, париж, в мире