https://ria.ru/20210104/obrazovanie-1591962707.html

Инвалидам дадут право на бесплатное второе высшее образование

Инвалидам дадут право на бесплатное второе высшее образование

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в закон, гарантирующие людям, которые стали инвалидами, получение второго высшего образования РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:59

2021-01-04T13:59

2021-01-04T13:59

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в закон, гарантирующие людям, которые стали инвалидами, получение второго высшего образования бесплатно, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 июля 2021 года, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20201025/sotsializatsiya-1581074581.html

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2021

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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество