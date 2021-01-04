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Инвалидам дадут право на бесплатное второе высшее образование
Инвалидам дадут право на бесплатное второе высшее образование
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в закон, гарантирующие людям, которые стали инвалидами, получение второго высшего образования РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:59
2021-01-04T13:59
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в закон, гарантирующие людям, которые стали инвалидами, получение второго высшего образования бесплатно, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 июля 2021 года, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество

Инвалидам дадут право на бесплатное второе высшее образование

13:59 04.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗнак "Инвалид" в аэропорту
Знак Инвалид в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля внести изменения в закон, гарантирующие людям, которые стали инвалидами, получение второго высшего образования бесплатно, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе", - говорится в перечне поручений.
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Срок исполнения – 1 июля 2021 года, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
 
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