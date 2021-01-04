https://ria.ru/20210104/novak-1591938760.html
Новак уверен в реализации "Северного потока — 2" при поддержке ЕС
Новак уверен в реализации "Северного потока — 2" при поддержке ЕС
Проект газопровода "Северный поток — 2", учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован, уверен вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T09:52
2021-01-04T09:52
2021-01-04T11:15
россия
северный поток — 2
александр новак
экономика
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток — 2", учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован, уверен вице-премьер РФ Александр Новак."Санкционная дубинка, которая абсолютно не рыночная, хотя страна вроде рыночная, всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует инструменты такие, которые отнюдь не являются рыночными", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК."И об этом все открыто заявляют и понимают. Те же страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании, они поддерживают проект. И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован", - продолжил вице-премьер."Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/sevpotok-1591869540.html
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россия, северный поток — 2, александр новак, экономика
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости.
Проект газопровода "Северный поток — 2
", учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован, уверен вице-премьер РФ Александр Новак
.
"Санкционная дубинка, которая абсолютно не рыночная, хотя страна вроде рыночная, всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует инструменты такие, которые отнюдь не являются рыночными", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК
.
"И об этом все открыто заявляют и понимают. Те же страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании, они поддерживают проект. И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован", - продолжил вице-премьер.
"Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG
, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода - в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.