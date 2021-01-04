https://ria.ru/20210104/norvegiya-1591940989.html

В Норвегии в районе схода оползня нашли тела семерых человек

В Норвегии в районе схода оползня нашли тела семерых человек

Спасатели обнаружили тела семи погибших на месте схода оползня в населенном пункте Аск в 30 километрах к северу от Осло, пять тел удалось опознать, сообщила... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:25

2021-01-04T10:25

2021-01-04T10:25

осло

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 4 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела семи погибших на месте схода оползня в населенном пункте Аск в 30 километрах к северу от Осло, пять тел удалось опознать, сообщила телерадиокомпания NRK."Тела семерых человек обнаружены в районе схода оползня в Гердруме. Пятеро опознаны. Трое числятся пропавшими без вести", - сообщила телекомпания. Среди тех, кого удалось опознать, – отец и его двухлетняя дочь. Ее беременную мать до сих пор ищут.Также сообщается о том, что рано утром поиски были приостановлены для того, чтобы дать возможность собакам более чутко различать запахи.Ранее полиция обнародовала списки пропавших – среди них двухлетняя девочка, которая исчезла вместе с родителями, – известно, что ее мать была беременна еще одним ребенком. Также в списке – 13-летняя девочка, пропавшая вместе с матерью. Гигантский оползень сошел в ночь на среду, 30 декабря, на небольшой населенный пункт Аск, более десятка домов оказались стертыми с лица земли, десять человек не вышли на связь. Поисковая операция продолжается шестые сутки, спасатели расширяют район поиска.

https://ria.ru/20200604/1572453173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осло, норвегия, в мире