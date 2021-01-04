https://ria.ru/20210104/norvegiya-1591940989.html
В Норвегии в районе схода оползня нашли тела семерых человек
В Норвегии в районе схода оползня нашли тела семерых человек
Спасатели обнаружили тела семи погибших на месте схода оползня в населенном пункте Аск в 30 километрах к северу от Осло, пять тел удалось опознать, сообщила... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:25
2021-01-04T10:25
2021-01-04T10:25
осло
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591675182_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62f02169a8b2cf154a3b4c004c577ab1.jpg
МУРМАНСК, 4 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили тела семи погибших на месте схода оползня в населенном пункте Аск в 30 километрах к северу от Осло, пять тел удалось опознать, сообщила телерадиокомпания NRK."Тела семерых человек обнаружены в районе схода оползня в Гердруме. Пятеро опознаны. Трое числятся пропавшими без вести", - сообщила телекомпания. Среди тех, кого удалось опознать, – отец и его двухлетняя дочь. Ее беременную мать до сих пор ищут.Также сообщается о том, что рано утром поиски были приостановлены для того, чтобы дать возможность собакам более чутко различать запахи.Ранее полиция обнародовала списки пропавших – среди них двухлетняя девочка, которая исчезла вместе с родителями, – известно, что ее мать была беременна еще одним ребенком. Также в списке – 13-летняя девочка, пропавшая вместе с матерью. Гигантский оползень сошел в ночь на среду, 30 декабря, на небольшой населенный пункт Аск, более десятка домов оказались стертыми с лица земли, десять человек не вышли на связь. Поисковая операция продолжается шестые сутки, спасатели расширяют район поиска.
https://ria.ru/20200604/1572453173.html
осло
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591675182_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_e7b55fee292c09141ab7f5791ec57bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осло, норвегия, в мире
МУРМАНСК, 4 янв – РИА Новости.
Спасатели обнаружили тела семи погибших на месте схода оползня в населенном пункте Аск в 30 километрах к северу от Осло
, пять тел удалось опознать, сообщила телерадиокомпания NRK
.
"Тела семерых человек обнаружены в районе схода оползня в Гердруме. Пятеро опознаны. Трое числятся пропавшими без вести", - сообщила телекомпания. Среди тех, кого удалось опознать, – отец и его двухлетняя дочь. Ее беременную мать до сих пор ищут.
Также сообщается о том, что рано утром поиски были приостановлены для того, чтобы дать возможность собакам более чутко различать запахи.
Ранее полиция обнародовала списки пропавших – среди них двухлетняя девочка, которая исчезла вместе с родителями, – известно, что ее мать была беременна еще одним ребенком. Также в списке – 13-летняя девочка, пропавшая вместе с матерью. Гигантский оползень сошел в ночь на среду, 30 декабря, на небольшой населенный пункт Аск, более десятка домов оказались стертыми с лица земли, десять человек не вышли на связь. Поисковая операция продолжается шестые сутки, спасатели расширяют район поиска.