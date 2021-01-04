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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210104/nadezhda-1591509298.html
Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло
Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло
Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека её отобрать, и в чём тогда разница между надеждой и верой?
2021-01-04T12:00
2021-01-04T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло
Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека её отобрать, и в чём тогда разница между надеждой и верой?
audio/mpeg
Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло
Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека её отобрать, и в чём тогда разница между надеждой и верой?
audio/mpeg
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, как люди отдают свою жизнь на откуп надежде.1:50 Почему надежда — это зло4:00 Что такое "креативная безнадёжность" и как она поможет взять ответственность за собственную жизнь9:45 Что значит надежда для христиан12:20 "Зачем куда-то двигаться, если нет надежды на хороший исход событий"14:35 "Верить" или "надеяться" — в чём разница?16:45 Как избавиться от ложных (дисфункциональных) надежд24:35 Как отсутствие надежды провоцирует снижение иммунитета и депрессию28:00 На что надеяться в 2021 годуЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

12:00 04.01.2021
 
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека её отобрать, и в чём тогда разница между надеждой и верой?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, как люди отдают свою жизнь на откуп надежде.
1:50 Почему надежда — это зло
4:00 Что такое "креативная безнадёжность" и как она поможет взять ответственность за собственную жизнь
9:45 Что значит надежда для христиан
12:20 "Зачем куда-то двигаться, если нет надежды на хороший исход событий"
14:35 "Верить" или "надеяться" — в чём разница?
16:45 Как избавиться от ложных (дисфункциональных) надежд
24:35 Как отсутствие надежды провоцирует снижение иммунитета и депрессию
28:00 На что надеяться в 2021 году
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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