https://ria.ru/20210104/nadezhda-1591509298.html

Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека её отобрать, и в чём тогда разница между надеждой и верой?

2021-01-04T12:00

2021-01-04T12:00

2021-01-04T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека её отобрать, и в чём тогда разница между надеждой и верой? audio/mpeg

Подкаст "Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло Почему вредно и опасно надеяться? Правда ли, что надежду можно приравнять к иллюзиям? Как она может ослеплять? Что случится, если у человека её отобрать, и в чём тогда разница между надеждой и верой? audio/mpeg

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, как люди отдают свою жизнь на откуп надежде.1:50 Почему надежда — это зло4:00 Что такое "креативная безнадёжность" и как она поможет взять ответственность за собственную жизнь9:45 Что значит надежда для христиан12:20 "Зачем куда-то двигаться, если нет надежды на хороший исход событий"14:35 "Верить" или "надеяться" — в чём разница?16:45 Как избавиться от ложных (дисфункциональных) надежд24:35 Как отсутствие надежды провоцирует снижение иммунитета и депрессию28:00 На что надеяться в 2021 годуЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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