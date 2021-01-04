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https://ria.ru/20210104/moshenniki-1591930942.html
Эксперт объяснил, почему вам звонят мошенники
Эксперт объяснил, почему вам звонят мошенники
Мошенниками используются два канала сбора телефонов. Это "слитые" клиентские базы из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T02:17
2021-01-04T02:17
тимур аймалетдинов
цифровой гражданин
мошенничество
технологии
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мошенниками используются два канала сбора телефонов. Это "слитые" клиентские базы из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый парсинг, то есть автоматический сбор номеров телефонов, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов.Предотвратить звонки мошенников можно несколькими способами. Например, точечная блокировка номеров: если вам последовательно звонят с одного или нескольких номеров.Но самое лучшее решение – это бдительность, считает Аймалетдинов. Понимая описанный выше принцип работы мошенников, намного легче не поддаваться психологическим манипуляциям.Если вы не уверены в своих знаниях безопасности, обратитесь к знакомым, родственникам, консультантам банков, в МФЦ и попросите рассказать о главных мерах предосторожности и распространенных схемах мошенничества, заключил эксперт.
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тимур аймалетдинов, цифровой гражданин, мошенничество, технологии

Эксперт объяснил, почему вам звонят мошенники

02:17 04.01.2021
 
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мошенниками используются два канала сбора телефонов. Это "слитые" клиентские базы из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый парсинг, то есть автоматический сбор номеров телефонов, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов.
"Получив номер телефона, мошенники могут сопоставить его с другими базами и получить имя человека, а также другие личные сведения, например, о наличии вклада в банке. В ход идут различные коммуникационные уловки, обычно – угрозы и давление на срочность. Все это вводит человека в стресс, и он становится жертвой мошенника", - объясняет эксперт.
Предотвратить звонки мошенников можно несколькими способами. Например, точечная блокировка номеров: если вам последовательно звонят с одного или нескольких номеров.
Но самое лучшее решение – это бдительность, считает Аймалетдинов. Понимая описанный выше принцип работы мошенников, намного легче не поддаваться психологическим манипуляциям.
Если вы не уверены в своих знаниях безопасности, обратитесь к знакомым, родственникам, консультантам банков, в МФЦ и попросите рассказать о главных мерах предосторожности и распространенных схемах мошенничества, заключил эксперт.
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Тимур АймалетдиновЦифровой гражданинМошенничествоТехнологии
 
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