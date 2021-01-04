Эксперт объяснил, почему вам звонят мошенники
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мошенниками используются два канала сбора телефонов. Это "слитые" клиентские базы из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый парсинг, то есть автоматический сбор номеров телефонов, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов.
"Получив номер телефона, мошенники могут сопоставить его с другими базами и получить имя человека, а также другие личные сведения, например, о наличии вклада в банке. В ход идут различные коммуникационные уловки, обычно – угрозы и давление на срочность. Все это вводит человека в стресс, и он становится жертвой мошенника", - объясняет эксперт.
Предотвратить звонки мошенников можно несколькими способами. Например, точечная блокировка номеров: если вам последовательно звонят с одного или нескольких номеров.
Но самое лучшее решение – это бдительность, считает Аймалетдинов. Понимая описанный выше принцип работы мошенников, намного легче не поддаваться психологическим манипуляциям.
Если вы не уверены в своих знаниях безопасности, обратитесь к знакомым, родственникам, консультантам банков, в МФЦ и попросите рассказать о главных мерах предосторожности и распространенных схемах мошенничества, заключил эксперт.