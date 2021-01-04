https://ria.ru/20210104/moshenniki-1591930942.html

Эксперт объяснил, почему вам звонят мошенники

Эксперт объяснил, почему вам звонят мошенники

Мошенниками используются два канала сбора телефонов. Это "слитые" клиентские базы из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T02:17

2021-01-04T02:17

2021-01-04T02:17

тимур аймалетдинов

цифровой гражданин

мошенничество

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мошенниками используются два канала сбора телефонов. Это "слитые" клиентские базы из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый парсинг, то есть автоматический сбор номеров телефонов, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов.Предотвратить звонки мошенников можно несколькими способами. Например, точечная блокировка номеров: если вам последовательно звонят с одного или нескольких номеров.Но самое лучшее решение – это бдительность, считает Аймалетдинов. Понимая описанный выше принцип работы мошенников, намного легче не поддаваться психологическим манипуляциям.Если вы не уверены в своих знаниях безопасности, обратитесь к знакомым, родственникам, консультантам банков, в МФЦ и попросите рассказать о главных мерах предосторожности и распространенных схемах мошенничества, заключил эксперт.

https://ria.ru/20201230/moshenniki-1591508044.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур аймалетдинов, цифровой гражданин, мошенничество, технологии