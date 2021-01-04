https://ria.ru/20210104/medpomosch-1591946068.html

Правительство утвердило программу госгарантий на бесплатную медпомощь

Правительство утвердило программу госгарантий на бесплатную медпомощь

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил своим постановлением программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:22

2021-01-04T11:22

2021-01-04T11:22

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573056826_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_7db1341bed66a5944676abf6c1813641.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил своим постановлением программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, сообщается на сайте кабмина в понедельник.Обновлённая программа обсуждалась на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 29 декабря."Председатель Правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в сообщении.Уточнятся, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.Кроме того, предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).Согласно сообщению, обычно такие организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования. Окончательный расчёт происходит за фактически выполненные объёмы медицинской помощи. Однако из-за коронавируса сократился плановый приём пациентов, снизились объёмы медицинской помощи, упали доходы в части оказания платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и погашение кредитов остались на прежнем уровне."Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медицинским работникам, был изменён порядок авансирования организаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила продолжат действовать и в I квартале 2021 года", - отмечается на сайте.Добавляется, что граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201020/strakhovka-1580577110.html

https://ria.ru/20201203/oms-1587480255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф