Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210104/medpomosch-1591946068.html
Правительство утвердило программу госгарантий на бесплатную медпомощь
Правительство утвердило программу госгарантий на бесплатную медпомощь
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил своим постановлением программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:22
2021-01-04T11:22
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573056826_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_7db1341bed66a5944676abf6c1813641.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил своим постановлением программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, сообщается на сайте кабмина в понедельник.Обновлённая программа обсуждалась на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 29 декабря."Председатель Правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в сообщении.Уточнятся, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.Кроме того, предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).Согласно сообщению, обычно такие организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования. Окончательный расчёт происходит за фактически выполненные объёмы медицинской помощи. Однако из-за коронавируса сократился плановый приём пациентов, снизились объёмы медицинской помощи, упали доходы в части оказания платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и погашение кредитов остались на прежнем уровне."Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медицинским работникам, был изменён порядок авансирования организаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила продолжат действовать и в I квартале 2021 года", - отмечается на сайте.Добавляется, что граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201020/strakhovka-1580577110.html
https://ria.ru/20201203/oms-1587480255.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573056826_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_214c489b4205090bbd81c66aa9bf8eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф

Правительство утвердило программу госгарантий на бесплатную медпомощь

11:22 04.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевРегистратура Клинического медицинского центра
Регистратура Клинического медицинского центра - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил своим постановлением программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, сообщается на сайте кабмина в понедельник.
Обновлённая программа обсуждалась на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 29 декабря.
"Председатель Правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября 2020, 06:15Распространение нового коронавируса
В России появилась страховка по реабилитации для переболевших COVID-19
Кроме того, предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Согласно сообщению, обычно такие организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования. Окончательный расчёт происходит за фактически выполненные объёмы медицинской помощи. Однако из-за коронавируса сократился плановый приём пациентов, снизились объёмы медицинской помощи, упали доходы в части оказания платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и погашение кредитов остались на прежнем уровне.
"Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медицинским работникам, был изменён порядок авансирования организаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила продолжат действовать и в I квартале 2021 года", - отмечается на сайте.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 12:04Обязательное медицинское страхование
Володин рассказал о плюсах закона о реформе ОМС
Добавляется, что граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинПравительство РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния