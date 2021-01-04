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Людям с нарушением слуха улучшат условия получения медуслуг
Людям с нарушением слуха улучшат условия получения медуслуг
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 февраля улучшить условия получения гражданами с нарушением слуха медуслуг в период пандемии, говорится в... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:02
2021-01-04T14:04
здоровье - общество
владимир путин
нижегородская область
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 февраля улучшить условия получения гражданами с нарушением слуха медуслуг в период пандемии, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Минздраву России принять меры по улучшению условий получения гражданами с нарушением слуха медицинских услуг в период действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Кроме того, глава государства поручил комиссии Госсовета вместе с Минтрудом проанализировать лучшие региональные практики обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и представить предложения по их дальнейшему развитию и широкому распространению.Путин также поручил до 1 марта правительству Нижегородской области разработать и реализовать пилотную программу раннего выявления лиц из числа инвалидов или граждан, имеющих заболевания, влекущие за собой установление инвалидности, нуждающихся в дополнительной помощи по социализации, и по итогам её реализации представить предложения по распространению лучших практик в сфере социальной реабилитации инвалидов.Согласно перечню поручений, Минпромторгу, Минобрнауки, Минздраву совместно с Российской академией наук и при участии Всероссийского общества глухих предстоит "обеспечить разработку на основе Стратегии научно-технологического развития РФ комплексной научно-технической программы (проекта) полного инновационного цикла, предусматривающей создание и внедрение инновационных технологических решений в сфере производства технических средств реабилитации для инвалидов по слуху, а также реализацию программы (проекта)".Доклад о реализации этого поручения должен быть представлен до 1 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210104/obrazovanie-1591962707.html
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здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область, общество

Людям с нарушением слуха улучшат условия получения медуслуг

14:02 04.01.2021 (обновлено: 14:04 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 февраля улучшить условия получения гражданами с нарушением слуха медуслуг в период пандемии, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Минздраву России принять меры по улучшению условий получения гражданами с нарушением слуха медицинских услуг в период действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, глава государства поручил комиссии Госсовета вместе с Минтрудом проанализировать лучшие региональные практики обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и представить предложения по их дальнейшему развитию и широкому распространению.
Путин также поручил до 1 марта правительству Нижегородской области разработать и реализовать пилотную программу раннего выявления лиц из числа инвалидов или граждан, имеющих заболевания, влекущие за собой установление инвалидности, нуждающихся в дополнительной помощи по социализации, и по итогам её реализации представить предложения по распространению лучших практик в сфере социальной реабилитации инвалидов.
Согласно перечню поручений, Минпромторгу, Минобрнауки, Минздраву совместно с Российской академией наук и при участии Всероссийского общества глухих предстоит "обеспечить разработку на основе Стратегии научно-технологического развития РФ комплексной научно-технической программы (проекта) полного инновационного цикла, предусматривающей создание и внедрение инновационных технологических решений в сфере производства технических средств реабилитации для инвалидов по слуху, а также реализацию программы (проекта)".
Доклад о реализации этого поручения должен быть представлен до 1 сентября 2021 года.
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