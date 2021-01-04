https://ria.ru/20210104/meditsina-1591963035.html

Людям с нарушением слуха улучшат условия получения медуслуг

Людям с нарушением слуха улучшат условия получения медуслуг

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 февраля улучшить условия получения гражданами с нарушением слуха медуслуг в период пандемии, говорится в... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:02

2021-01-04T14:02

2021-01-04T14:04

здоровье - общество

владимир путин

нижегородская область

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 февраля улучшить условия получения гражданами с нарушением слуха медуслуг в период пандемии, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля."Минздраву России принять меры по улучшению условий получения гражданами с нарушением слуха медицинских услуг в период действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.Кроме того, глава государства поручил комиссии Госсовета вместе с Минтрудом проанализировать лучшие региональные практики обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и представить предложения по их дальнейшему развитию и широкому распространению.Путин также поручил до 1 марта правительству Нижегородской области разработать и реализовать пилотную программу раннего выявления лиц из числа инвалидов или граждан, имеющих заболевания, влекущие за собой установление инвалидности, нуждающихся в дополнительной помощи по социализации, и по итогам её реализации представить предложения по распространению лучших практик в сфере социальной реабилитации инвалидов.Согласно перечню поручений, Минпромторгу, Минобрнауки, Минздраву совместно с Российской академией наук и при участии Всероссийского общества глухих предстоит "обеспечить разработку на основе Стратегии научно-технологического развития РФ комплексной научно-технической программы (проекта) полного инновационного цикла, предусматривающей создание и внедрение инновационных технологических решений в сфере производства технических средств реабилитации для инвалидов по слуху, а также реализацию программы (проекта)".Доклад о реализации этого поручения должен быть представлен до 1 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210104/obrazovanie-1591962707.html

https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html

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здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область, общество