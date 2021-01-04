https://ria.ru/20210104/mechta-1591984442.html

Чернышенко: "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты детей

Чернышенко: "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты детей

Стать актрисой мечтала 12-летняя Ирина Губина. И 4 января сыграла свою первую роль перед зрителями на сцене настоящего театра. Ее заветное желание исполнил... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T17:34

2021-01-04T17:34

2021-01-04T17:34

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Стать актрисой мечтала 12-летняя Ирина Губина. И 4 января сыграла свою первую роль перед зрителями на сцене настоящего театра. Ее заветное желание исполнил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко – именно шар с мечтой Ирины он снял с "Елки желаний" в канун Нового года.Девочка предстала в роли маленькой разбойницы в спектакле "Снежная королева" на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра им. Наталии Сац.Перед спектаклем Ирина призналась, что не волнуется, так ее научил преподаватель актерского мастерства в школьном театре. "Никогда не нервничаю, мой педагог всегда говорит, что надо быть уверенной в себе и не переживать. В этом спектакле я танцую, слова не пришлось учить, но репетиции, конечно, были. Коллектив новый, в нем много взрослых актеров, с которыми было легко репетировать", – поделилась она.Ее мама Юлия Горячева рассказала, что сама в детстве очень хотела быть актрисой."Сегодня как будто и моя мечта осуществилась, спасибо всем, кто нам помогал. Это удивительный новогодний подарок. У дочери есть опыт выступления, в том числе в главных ролях в театральной студии при школе. Но она всегда мечтала выйти на настоящую сцену, и чтобы в зале было много зрителей", – добавила Юлия Горячева.Маленькая актриса Ирина Губина сказала, что этот день запомнит на всю жизнь."Проект "Елка желаний" помогает ребятам воплотить самые заветные мечты. Главное поставить перед собой цель. Выйти на сцену настоящего театра сложно без упорных репетиций и большого желания выступать. Я поздравляю Ирину с ее дебютом, желаю, чтобы все мечты сбывались. А Новый год, стартовавший для нее с таким триумфом, был удачным во всем и предопределил выбор любимого дела в будущем", – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

https://ria.ru/20201231/biryukov-1591723111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, общество