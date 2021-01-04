https://ria.ru/20210104/lokdaun-1592004938.html
Джонсон объявил о введении национального карантина в Англии
Джонсон объявил о введении национального карантина в Англии
Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-04T23:09
2021-01-04T23:09
2021-01-05T00:36
борис джонсон
великобритания
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
англия
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ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса."Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал он во время телеобращения к нации. Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.Нынешний локдаун аналогичен весеннему и гораздо строже, чем ноябрьский."Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом", — подчеркнул Джонсон.Как пояснил премьер, сроки окончания локдауна зависят от динамики заражений. Он пообещал, что к середине февраля вакцину от COVID-19 получат четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.За последние сутки в Британии выявили рекордные 58 784 случая коронавируса, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. В середине декабря в Минздраве страны сообщили о новом штамме SARS-CoV-2. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1592000931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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борис джонсон, великобритания, коронавирус covid-19, коронавирусы, англия
ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак.
Британский премьер-министр Борис Джонсон
объявил о введении в Англии
третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса
.
"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал он во время телеобращения к нации.
Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.
Нынешний локдаун аналогичен весеннему и гораздо строже, чем ноябрьский.
"Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом", — подчеркнул Джонсон.
Как пояснил премьер, сроки окончания локдауна зависят от динамики заражений. Он пообещал, что к середине февраля вакцину от COVID-19 получат четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
За последние сутки в Британии выявили рекордные 58 784 случая коронавируса, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. В середине декабря в Минздраве страны сообщили о новом штамме SARS-CoV-2. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.