https://ria.ru/20210104/lokdaun-1592004938.html

Джонсон объявил о введении национального карантина в Англии

Джонсон объявил о введении национального карантина в Англии

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-04T23:09

2021-01-04T23:09

2021-01-05T00:36

борис джонсон

великобритания

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

англия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588845217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2abb9113a31455e242f068ac3084be65.jpg

ЛОНДОН, 4 янв — РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии коронавируса."Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал он во время телеобращения к нации. Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий — врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.Нынешний локдаун аналогичен весеннему и гораздо строже, чем ноябрьский."Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом", — подчеркнул Джонсон.Как пояснил премьер, сроки окончания локдауна зависят от динамики заражений. Он пообещал, что к середине февраля вакцину от COVID-19 получат четыре первые приоритетные группы населения: жильцы домов престарелых, медики, самые пожилые люди и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.За последние сутки в Британии выявили рекордные 58 784 случая коронавируса, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. В середине декабря в Минздраве страны сообщили о новом штамме SARS-CoV-2. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 70 процентов быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Но данных о его влиянии на смертность или госпитализации пока недостаточно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1592000931.html

https://ria.ru/20210104/velikobritaniya-1592001325.html

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, великобритания, коронавирус covid-19, коронавирусы, англия