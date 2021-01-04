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В Театре имени Вахтангова рассказали о состоянии Василия Ланового
В Театре имени Вахтангова рассказали о состоянии Василия Ланового
Состояние заболевшего коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового остается прежним: наблюдаются температура и кашель, актер останется в больнице до... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:07
2021-01-04T15:07
2021-01-04T15:07
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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василий лановой
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Состояние заболевшего коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового остается прежним: наблюдаются температура и кашель, актер останется в больнице до полного восстановления, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Ранее Крок говорил, что Лановой заболел коронавирусом, у него обнаружено 5%-ное поражение легких. Артист вместе с супругой Ириной Купченко госпитализированы в больницу."Состояние здоровья Василия Семёновича остается прежним. Кашель и температура ещё не прошли. Он остается в больнице до полного восстановления", - сказал Крок.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200514/1571432940.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, знаменитости, кирилл крок, василий лановой, в мире