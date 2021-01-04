Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/krym-1591977430.html
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID-19
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID-19
Глава МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:17
2021-01-04T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей шахов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591977693_0:0:2509:1412_1920x0_80_0_0_a5def1dd1da2c8af0e00c932fce91d5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Глава МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В июне 2020 года ему исполнилось 65 лет.Шахов возглавлял региональное МЧС с 2014-го. С 2011 по 2014 год работал руководителем спасательного ведомства Украины в Крыму.
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591977356_0:298:2047:1833_1920x0_80_0_0_56cd38bc5560919e3aad3debe4f6abf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей шахов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, украина

Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID-19

16:17 04.01.2021 (обновлено: 17:08 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкНачальник ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов
Начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Глава МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В июне 2020 года ему исполнилось 65 лет.
Шахов возглавлял региональное МЧС с 2014-го. С 2011 по 2014 год работал руководителем спасательного ведомства Украины в Крыму.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ШаховМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния