https://ria.ru/20210104/krym-1591977430.html
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID-19
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID-19
Глава МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:17
2021-01-04T16:17
2021-01-04T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей шахов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591977693_0:0:2509:1412_1920x0_80_0_0_a5def1dd1da2c8af0e00c932fce91d5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Глава МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В июне 2020 года ему исполнилось 65 лет.Шахов возглавлял региональное МЧС с 2014-го. С 2011 по 2014 год работал руководителем спасательного ведомства Украины в Крыму.
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591977356_0:298:2047:1833_1920x0_80_0_0_56cd38bc5560919e3aad3debe4f6abf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей шахов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, украина