https://ria.ru/20210104/krym-1591977430.html

Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID-19

Глава МЧС Крыма умер в госпитале для пациентов с COVID-19

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T16:17

2021-01-04T16:17

2021-01-04T17:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей шахов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Глава МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В июне 2020 года ему исполнилось 65 лет.Шахов возглавлял региональное МЧС с 2014-го. С 2011 по 2014 год работал руководителем спасательного ведомства Украины в Крыму.

республика крым

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей шахов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, украина