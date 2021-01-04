https://ria.ru/20210104/kostyko-1591184299.html

Со сцены — в библиотеку: что стало с забытой участницей "Комбинации"

Со сцены — в библиотеку: что стало с забытой участницей "Комбинации"

В конце 1980-х — начале 1990-х "Комбинация" была одной из самых популярных российских групп. Поклонники подпевали хитам "Russian girls", "American boy",... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T15:36

2021-01-04T15:36

2021-01-04T15:41

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В конце 1980-х — начале 1990-х "Комбинация" была одной из самых популярных российских групп. Поклонники подпевали хитам "Russian girls", "American boy", "Бухгалтер" и многим другим, а девушки массово делали начесы и скупали разноцветные лосины. Бессменные вокалистки Татьяна Иванова и Алена Апина до сих пор дают концерты и появляются в ток-шоу, а вот о бывшей клавишнице коллектива Светлане Костыко (еще одной участнице золотого состава "Комбинации") в последние годы практически ничего не было слышно. О том, как сложилась ее жизнь после ухода со сцены, — в материале РИА Новости.Как студентка из Саратова стала ЗосейПродюсер Александр Шишинин и композитор Виталий Окороков пригласили Костыко в только что созданную "Комбинацию", когда она закончила музучилище в родном Саратове. Считается, что собрать новый "герлз-бэнд" их вдохновил концерт "Миража" — самой популярной поп-группы тех лет. Сначала Светлана Костыко была второй вокалисткой вместе с Татьяной Ивановой. Какое-то время они пели в дуэте, однако вскоре продюсер привел в группу студентку консерватории Алену Апину. Она заменила Костыко, а Светлана стала клавишницей. Свой синтезатор она хранила бережно и даже во время выступления не снимала с него целлофан, чтобы не повредить дорогостоящую технику. Остальные участницы коллектива тепло относились к миловидной блондинке и называли ее Зосей. По словам Алены Апиной, этому предшествовала одна история, которую исполнительницы хранят в секрете. Светлана Костыко выступала в "Комбинации" три года: с 1989-го по 1992-й. За это время она приняла участие в записи главных хитов группы, а также шести альбомов (последней стала выпущенная в 1991 году пластинка "Московская прописка". — Прим. ред.), много гастролировала и снималась в клипах. Уход из "Комбинации" и работа библиотекаремПосле ухода из коллектива (точную причину клавишница публично так и не сообщила) Костыко уехала в Саратов, где получила высшее образование по гуманитарной специальности в Саратовском государственном университете. Какое-то время экс-участница "Комбинации" работала журналистом, а затем стала библиотекарем. По словам Костыко, ей близка эта профессия — она любит то, чем сейчас занимается. Но и о годах, проведенных в "Комбинации", не жалеет. Об этом клавишница рассказала в спецвыпуске шоу "Привет, Андрей!", посвященном 30-летию группы.Своей жизнью Костыко, по ее признанию, вполне довольна. Ей нравится организовывать выставки в библиотеке, а также прививать школьникам и студентам любовь к книгам и чтению.

https://ria.ru/20201228/fabrika-1590959600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, алена апина, саратов