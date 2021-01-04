https://ria.ru/20210104/koronavirus-1592000931.html

Британия может повысить уровень угрозы от COVID-19 до максимального

Британия может повысить уровень угрозы от COVID-19 до максимального

Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали повысить уровень угрозы от коронавируса с четвертого до максимального пятого уровня. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T21:25

2021-01-04T21:25

2021-01-04T21:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

борис джонсон

шотландия

великобритания

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак. Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали повысить уровень угрозы от коронавируса с четвертого до максимального пятого уровня."По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют повысить уровень угрозы с четвертого до пятого", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении медиков.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности в мае.В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, с этой недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники по меньшей мере до 18 января будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.В понедельник вечером премьер-министр страны Борис Джонсон, как ожидается, объявит о национальном локдауне в Англии. Шотландия о национальном локдауне уже объявила, он начнется с полуночи.

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

https://ria.ru/20201229/voz-1591321146.html

шотландия

великобритания

лондон

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