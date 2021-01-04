https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591993254.html

Британия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Британия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 58 784, скончались 407 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T19:24

2021-01-04T19:24

2021-01-04T19:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

великобритания

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ЛОНДОН, 4 янв - РИА Новости, Мария Табак. Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 58 784, скончались 407 человек, сообщает минздрав Соединенного Королевства.Днем ранее суточный прирост выявленных заболевших составил рекордные с начала пандемии 54 990 человек, умерли 454 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 713 563 человек, умерли 75 431 заболевший.Власти Британии ранее повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.В понедельник вечером премьер-министр страны Борис Джонсон, как ожидается, объявит о национальном локдауне в Англии. Шотландия о национальном локдауне уже объявила, он начнется с полуночи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/covid-1590705750.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/kislorod-1591453414.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания