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В Турции создали прибор для обнаружения коронавируса за десять секунд
В Турции создали прибор для обнаружения коронавируса за десять секунд
Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, сообщается на сайте Билькентского университета. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-04T17:49
2021-01-04T17:49
2021-01-05T00:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
турция
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, сообщается на сайте Билькентского университета.Принцип действия устройства Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор."Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора", — поясняют исследователи.Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, сообщается на сайте
Билькентского университета.
Принцип действия устройства Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.
"Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора", — поясняют исследователи.
Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.