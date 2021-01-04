https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591968552.html

Инфекционист заявил о росте ковид-диссидентства в Москве

Инфекционист заявил о росте ковид-диссидентства в Москве

Люди пока не научились жить с коронавирусом, а в Москве наблюдается рост ковид-диссидентства, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:53

2021-01-04T14:53

2021-01-04T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай малышев

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Люди пока не научились жить с коронавирусом, а в Москве наблюдается рост ковид-диссидентства, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."А именно сейчас определенная усталость отмечается. И, соответственно, вроде помнят, но усталость есть и все больше появляется ковид-диссидентов", — пояснил он.По словам врача, люди разделились на две категории: одни истово соблюдают все предписания, другие же ищут возможности для ковид-диссидентства. Сейчас существуют диаметрально противоположные комментарии, поэтому, как считает эксперт, "у многих еще и мозги враскорячку"."Многие хотят гульнуть на всю. У нас иной раз настроение погулять на всю Ивановскую, как в последний раз", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, связано ли увеличение числа ковид-диссидентов с праздниками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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