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Инфекционист заявил о росте ковид-диссидентства в Москве
Инфекционист заявил о росте ковид-диссидентства в Москве
Люди пока не научились жить с коронавирусом, а в Москве наблюдается рост ковид-диссидентства, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:53
2021-01-04T17:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай малышев
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Люди пока не научились жить с коронавирусом, а в Москве наблюдается рост ковид-диссидентства, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."А именно сейчас определенная усталость отмечается. И, соответственно, вроде помнят, но усталость есть и все больше появляется ковид-диссидентов", — пояснил он.По словам врача, люди разделились на две категории: одни истово соблюдают все предписания, другие же ищут возможности для ковид-диссидентства. Сейчас существуют диаметрально противоположные комментарии, поэтому, как считает эксперт, "у многих еще и мозги враскорячку"."Многие хотят гульнуть на всю. У нас иной раз настроение погулять на всю Ивановскую, как в последний раз", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, связано ли увеличение числа ковид-диссидентов с праздниками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, здоровье - общество, москва, общество

Инфекционист заявил о росте ковид-диссидентства в Москве

14:53 04.01.2021 (обновлено: 17:37 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПредставители правоохранительных органов в защитных масках на станции в московском метрополитене
Представители правоохранительных органов в защитных масках на станции в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Люди пока не научились жить с коронавирусом, а в Москве наблюдается рост ковид-диссидентства, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"А именно сейчас определенная усталость отмечается. И, соответственно, вроде помнят, но усталость есть и все больше появляется ковид-диссидентов", — пояснил он.
По словам врача, люди разделились на две категории: одни истово соблюдают все предписания, другие же ищут возможности для ковид-диссидентства. Сейчас существуют диаметрально противоположные комментарии, поэтому, как считает эксперт, "у многих еще и мозги враскорячку".
"Многие хотят гульнуть на всю. У нас иной раз настроение погулять на всю Ивановскую, как в последний раз", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, связано ли увеличение числа ковид-диссидентов с праздниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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