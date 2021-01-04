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https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591966108.html
Вице-премьер Чернышенко рассказал о работе единого номера 122 по COVID-19
Вице-премьер Чернышенко рассказал о работе единого номера 122 по COVID-19
Служба единого номера 122 работает без сбоев и выдерживает нагрузку во всех регионах в праздничные дни, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:23
2021-01-04T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
здоровье - общество
владимир путин
новосибирская область
забайкальский край
общество
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Служба единого номера 122 работает без сбоев и выдерживает нагрузку во всех регионах в праздничные дни, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Среднее время ожидания ответа оператора составляет менее одной минуты в 80 регионах, в пяти субъектах – до двух минут, отметил он."В ряде регионов благодаря максимально отлаженной работе единого номера 122 с применением искусственного интеллекта в качестве голосового помощника снижается нагрузка на врачей. Грамотная и исчерпывающая консультация операторов позволяет человеку получить всю необходимую информацию, и это большой плюс работы системы 122" – сказал вице-премьер, слова которого приводит сайт правительства РФ.Из общего потока звонков в службу 122 по всей стране – до 70 % – это обращения за получением справочной информации, 30 % – запись к врачу, вызов врача на дом и другие вопросы к медикам."За последние дни искусственный интеллект внедрили еще два региона – Забайкальский край и Новосибирская область. На сегодняшний день 15 субъектов федерации применяют голосовой помощник в колл-центрах единого номера 122" – отметил вице-премьер.Чернышенко в декабре 2020 года на заседании Госсовета докладывал президенту об эффективных решениях по использованию искусственного интеллекта в работе службы 122, когда голосовой помощник записывает гражданина на прием к врачу или оформляет вызов врача на дом. Он также подчеркнул, что этот опыт будет масштабироваться по всей стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201214/nomer-1589127398.html
https://ria.ru/20201230/112-1591515083.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, владимир путин, новосибирская область, забайкальский край, общество

Вице-премьер Чернышенко рассказал о работе единого номера 122 по COVID-19

14:23 04.01.2021 (обновлено: 16:51 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Служба единого номера 122 работает без сбоев и выдерживает нагрузку во всех регионах в праздничные дни, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Среднее время ожидания ответа оператора составляет менее одной минуты в 80 регионах, в пяти субъектах – до двух минут, отметил он.
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"В ряде регионов благодаря максимально отлаженной работе единого номера 122 с применением искусственного интеллекта в качестве голосового помощника снижается нагрузка на врачей. Грамотная и исчерпывающая консультация операторов позволяет человеку получить всю необходимую информацию, и это большой плюс работы системы 122" – сказал вице-премьер, слова которого приводит сайт правительства РФ.
Из общего потока звонков в службу 122 по всей стране – до 70 % – это обращения за получением справочной информации, 30 % – запись к врачу, вызов врача на дом и другие вопросы к медикам.
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"За последние дни искусственный интеллект внедрили еще два региона – Забайкальский край и Новосибирская область. На сегодняшний день 15 субъектов федерации применяют голосовой помощник в колл-центрах единого номера 122" – отметил вице-премьер.
Чернышенко в декабре 2020 года на заседании Госсовета докладывал президенту об эффективных решениях по использованию искусственного интеллекта в работе службы 122, когда голосовой помощник записывает гражданина на прием к врачу или оформляет вызов врача на дом. Он также подчеркнул, что этот опыт будет масштабироваться по всей стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинНовосибирская областьЗабайкальский крайОбщество
 
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