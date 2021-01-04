https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591966108.html

Вице-премьер Чернышенко рассказал о работе единого номера 122 по COVID-19

Вице-премьер Чернышенко рассказал о работе единого номера 122 по COVID-19

Служба единого номера 122 работает без сбоев и выдерживает нагрузку во всех регионах в праздничные дни, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:23

2021-01-04T14:23

2021-01-04T16:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

владимир путин

новосибирская область

забайкальский край

общество

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Служба единого номера 122 работает без сбоев и выдерживает нагрузку во всех регионах в праздничные дни, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Среднее время ожидания ответа оператора составляет менее одной минуты в 80 регионах, в пяти субъектах – до двух минут, отметил он."В ряде регионов благодаря максимально отлаженной работе единого номера 122 с применением искусственного интеллекта в качестве голосового помощника снижается нагрузка на врачей. Грамотная и исчерпывающая консультация операторов позволяет человеку получить всю необходимую информацию, и это большой плюс работы системы 122" – сказал вице-премьер, слова которого приводит сайт правительства РФ.Из общего потока звонков в службу 122 по всей стране – до 70 % – это обращения за получением справочной информации, 30 % – запись к врачу, вызов врача на дом и другие вопросы к медикам."За последние дни искусственный интеллект внедрили еще два региона – Забайкальский край и Новосибирская область. На сегодняшний день 15 субъектов федерации применяют голосовой помощник в колл-центрах единого номера 122" – отметил вице-премьер.Чернышенко в декабре 2020 года на заседании Госсовета докладывал президенту об эффективных решениях по использованию искусственного интеллекта в работе службы 122, когда голосовой помощник записывает гражданина на прием к врачу или оформляет вызов врача на дом. Он также подчеркнул, что этот опыт будет масштабироваться по всей стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/nomer-1589127398.html

https://ria.ru/20201230/112-1591515083.html

новосибирская область

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, владимир путин, новосибирская область, забайкальский край, общество