https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591954587.html
Китай ответил на слова заместителя советника Трампа об утечке COVID-19
Китай ответил на слова заместителя советника Трампа об утечке COVID-19
Заявления заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из уханьской... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:33
2021-01-04T12:33
2021-01-04T15:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хуа чуньин
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воз
мид кнр
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. Заявления заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из уханьской лаборатории являются низкокачественной ложью и слухами, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае. По его словам, "появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория".По данным газеты, Поттинджер в ходе видеоконференции с парламентариями заявил, что, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя."Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом и, вопреки ожиданиям, все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.Она подчеркнула, что "так называемую теорию об искусственном происхождении вируса или об утечке из лаборатории" опровергли практически все именитые эксперты в этой области, в том числе американские."Если США делают такие заявления, то мы просим предоставить доказательства", — добавила Хуа Чуньин.Как писала Daily Mail, конференция, о которой идет речь, состоялась в преддверии поездки группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Ухань для проведения расследования касательно происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Поттинджер выразил мнение о том, что парламентарии разных стран должны "сыграть моральную роль в разоблачении расследования ВОЗ", которое он сравнил с "потемкинскими деревнями".Ряд критиков опасаются, что, учитывая влияние Китая на ВОЗ, расследование не поможет объективно установить источник коронавируса, отмечает британская газета.Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591902060.html
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коронавирус covid-19, хуа чуньин, хубэй, воз, мид кнр, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости.
Заявления заместителя советника президента США
по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из уханьской лаборатории являются низкокачественной ложью и слухами, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
.
Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае
. По его словам, "появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория".
По данным газеты, Поттинджер в ходе видеоконференции с парламентариями заявил, что, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя
.
"Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом и, вопреки ожиданиям, все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что "так называемую теорию об искусственном происхождении вируса или об утечке из лаборатории" опровергли практически все именитые эксперты в этой области, в том числе американские.
"Если США делают такие заявления, то мы просим предоставить доказательства", — добавила Хуа Чуньин.
Как писала Daily Mail, конференция, о которой идет речь, состоялась в преддверии поездки группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Ухань для проведения расследования касательно происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Поттинджер выразил мнение о том, что парламентарии разных стран должны "сыграть моральную роль в разоблачении расследования ВОЗ
", которое он сравнил с "потемкинскими деревнями".
Ряд критиков опасаются, что, учитывая влияние Китая на ВОЗ, расследование не поможет объективно установить источник коронавируса, отмечает британская газета.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.