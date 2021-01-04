Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591954587.html
Китай ответил на слова заместителя советника Трампа об утечке COVID-19
Китай ответил на слова заместителя советника Трампа об утечке COVID-19
Заявления заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из уханьской... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:33
2021-01-04T15:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хуа чуньин
хубэй
воз
мид кнр
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591957277_0:227:3238:2048_1920x0_80_0_0_18bac47655ed845066b3dbbdd5721fcb.jpg
ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. Заявления заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из уханьской лаборатории являются низкокачественной ложью и слухами, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае. По его словам, "появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория".По данным газеты, Поттинджер в ходе видеоконференции с парламентариями заявил, что, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя."Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом и, вопреки ожиданиям, все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.Она подчеркнула, что "так называемую теорию об искусственном происхождении вируса или об утечке из лаборатории" опровергли практически все именитые эксперты в этой области, в том числе американские."Если США делают такие заявления, то мы просим предоставить доказательства", — добавила Хуа Чуньин.Как писала Daily Mail, конференция, о которой идет речь, состоялась в преддверии поездки группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Ухань для проведения расследования касательно происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Поттинджер выразил мнение о том, что парламентарии разных стран должны "сыграть моральную роль в разоблачении расследования ВОЗ", которое он сравнил с "потемкинскими деревнями".Ряд критиков опасаются, что, учитывая влияние Китая на ВОЗ, расследование не поможет объективно установить источник коронавируса, отмечает британская газета.Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html
https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591902060.html
https://ria.ru/20210102/wang-yi-1591837891.html
хубэй
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591957277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c5c354a44b84330c6ce11d0e298c327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, хуа чуньин, хубэй, воз, мид кнр, китай, сша, в мире

Китай ответил на слова заместителя советника Трампа об утечке COVID-19

12:33 04.01.2021 (обновлено: 15:02 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЭкспонат выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
Экспонат выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. Заявления заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из уханьской лаборатории являются низкокачественной ложью и слухами, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что Поттинджер назвал наиболее вероятной теорию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае. По его словам, "появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория".
Мужчина в маске проходит мимо граффити, посвященному врачам, в Китае - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
"Китайцы обижены". Справившись, они ищут настоящий источник вируса
По данным газеты, Поттинджер в ходе видеоконференции с парламентариями заявил, что, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя.
"Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом и, вопреки ожиданиям, все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что "так называемую теорию об искусственном происхождении вируса или об утечке из лаборатории" опровергли практически все именитые эксперты в этой области, в том числе американские.
"Если США делают такие заявления, то мы просим предоставить доказательства", — добавила Хуа Чуньин.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 16:13Распространение нового коронавируса
В Белом доме озвучили свою версию происхождения коронавируса
Как писала Daily Mail, конференция, о которой идет речь, состоялась в преддверии поездки группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Ухань для проведения расследования касательно происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Поттинджер выразил мнение о том, что парламентарии разных стран должны "сыграть моральную роль в разоблачении расследования ВОЗ", которое он сравнил с "потемкинскими деревнями".
Ряд критиков опасаются, что, учитывая влияние Китая на ВОЗ, расследование не поможет объективно установить источник коронавируса, отмечает британская газета.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 17:40
В МИД Китая рассказали о возникновении пандемии COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хуа ЧуньинХубэйВОЗМИД КНРКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния