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Переболевшая COVID-19 рассказала о редких и болезненных симптомах
Переболевшая COVID-19 рассказала о редких и болезненных симптомах
Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон рассказала о редких и болезненных симптомах COVID-19, которые ей пришлось перенести из-за инфекции. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:05
2021-01-04T12:05
2021-01-04T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон рассказала о редких и болезненных симптомах COVID-19, которые ей пришлось перенести из-за инфекции.Так, по словам 39-летней женщины, помимо распространенных температуры, кашля и головных болей, ее беспокоили отек шеи, боль в глазах, головокружение, тошнота, дрожь."Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью", – передает слова Коллинсон Daily Star.Она отметила, что хуже всего чувствовала себя на восьмой изоляционного периода, когда ее бросало то в жар, то в холод, мутило, беспокоила все еще опухшая шея и мучила одышка. На десятый день женщине стало легче и она смогла есть, однако часть симптомов оставалась на протяжении нескольких недель.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон рассказала о редких и болезненных симптомах COVID-19, которые ей пришлось перенести из-за инфекции.
Так, по словам 39-летней женщины, помимо распространенных температуры, кашля и головных болей, ее беспокоили отек шеи, боль в глазах, головокружение, тошнота, дрожь.
"Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью", – передает слова Коллинсон Daily Star.
Она отметила, что хуже всего чувствовала себя на восьмой изоляционного периода, когда ее бросало то в жар, то в холод, мутило, беспокоила все еще опухшая шея и мучила одышка. На десятый день женщине стало легче и она смогла есть, однако часть симптомов оставалась на протяжении нескольких недель.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.