https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591951333.html

Переболевшая COVID-19 рассказала о редких и болезненных симптомах

Переболевшая COVID-19 рассказала о редких и болезненных симптомах

Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон рассказала о редких и болезненных симптомах COVID-19, которые ей пришлось перенести из-за инфекции. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:05

2021-01-04T12:05

2021-01-04T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_c6810b0ff31e06acf704866959b75cdf.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон рассказала о редких и болезненных симптомах COVID-19, которые ей пришлось перенести из-за инфекции.Так, по словам 39-летней женщины, помимо распространенных температуры, кашля и головных болей, ее беспокоили отек шеи, боль в глазах, головокружение, тошнота, дрожь."Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся. Глаза налились кровью", – передает слова Коллинсон Daily Star.Она отметила, что хуже всего чувствовала себя на восьмой изоляционного периода, когда ее бросало то в жар, то в холод, мутило, беспокоила все еще опухшая шея и мучила одышка. На десятый день женщине стало легче и она смогла есть, однако часть симптомов оставалась на протяжении нескольких недель.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания