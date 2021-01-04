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https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591934231.html
Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных
В Великобритании мужчина, умирающий от COVID-19, из-за страха смерти просил родных не вводить его в состояние комы, пишет The Daily Mail. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T06:36
2021-01-04T07:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В Великобритании мужчина, умирающий от COVID-19, из-за страха смерти просил родных не вводить его в состояние комы, пишет The Daily Mail.Леон Боуз, которому было 40 лет, и его гражданская жена, 38-летняя Никола Дженнисон, самоизолировались в начале ноября после заражения коронавирусом.По словам Дженнисон, у ее бойфренда не было никаких серьезных проблем со здоровьем, он почти не выпивал и не курил. Изначально у Боуза не проявлялись симптомы инфекции, однако впоследствии его состояние ухудшилось и его госпитализировали.Боуза подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, последующие четыре недели он провел в реанимации, за это время у него дважды диагностировали пневмонию, также у мужчины начали отказывать почки. При этом врачи оценивали его шанс выжить в один процент."Его последними словами в мой адрес были: "Не усыпляй меня, я не проснусь". Это было так душераздирающе слышать", - рассказала Дженнисон.Однако Боуза все же ввели в кому, он умер 13 декабря, не приходя в сознание.Дженнисон отметила, что не может понять, как все произошло. "Он никогда не курил, не пил, никуда не выходил, всегда был таким осторожным, но теперь его нет", - добавила она.За минувшие сутки в Великобритании выявили 54 990 заразившихся коронавирусом, скончались 454 человека. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 654 779 человек, умерли 75 024 заболевших.Власти Британии ранее повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030900.html
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Последние слова умирающего от COVID-19 пациента шокировали его родных

06:36 04.01.2021 (обновлено: 07:40 04.01.2021)
 
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Fotolia / xy
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В Великобритании мужчина, умирающий от COVID-19, из-за страха смерти просил родных не вводить его в состояние комы, пишет The Daily Mail.
Леон Боуз, которому было 40 лет, и его гражданская жена, 38-летняя Никола Дженнисон, самоизолировались в начале ноября после заражения коронавирусом.
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По словам Дженнисон, у ее бойфренда не было никаких серьезных проблем со здоровьем, он почти не выпивал и не курил. Изначально у Боуза не проявлялись симптомы инфекции, однако впоследствии его состояние ухудшилось и его госпитализировали.
Боуза подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, последующие четыре недели он провел в реанимации, за это время у него дважды диагностировали пневмонию, также у мужчины начали отказывать почки. При этом врачи оценивали его шанс выжить в один процент.
"Его последними словами в мой адрес были: "Не усыпляй меня, я не проснусь". Это было так душераздирающе слышать", - рассказала Дженнисон.
Однако Боуза все же ввели в кому, он умер 13 декабря, не приходя в сознание.
Дженнисон отметила, что не может понять, как все произошло. "Он никогда не курил, не пил, никуда не выходил, всегда был таким осторожным, но теперь его нет", - добавила она.
За минувшие сутки в Великобритании выявили 54 990 заразившихся коронавирусом, скончались 454 человека. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 654 779 человек, умерли 75 024 заболевших.
Власти Британии ранее повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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