https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591933445.html

Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов

Число заражений коронавирусом в мире превысило 85 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 85 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T04:58

2021-01-04T04:58

2021-01-04T04:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 85 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 85 059 632 человека. Более 1,8 миллиона скончались и почти 48 миллионов заболевших выздоровели.Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США - более 20,6 миллиона, затем идет Индия - 10,3 миллиона, Бразилия, где более 7,7 миллиона заболевших, Россия с 3,2 миллиона заражений и Франция, в которой коронавирусом заразились свыше 2,7 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

весь мир

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2021

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