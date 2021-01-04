https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html

Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире

Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире

Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T03:33

2021-01-04T03:33

2021-01-04T07:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

весь мир

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург ранее также выражал мнение, что справиться с ситуацией поможет только вакцинация населения. При этом министр финансов России Антон Силуанов в конце декабря выразил надежду, что ситуация с коронавирусом "спадет к середине следующего года".Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 января, число заразившихся в мире превысило отметку в 83 миллиона человек, более 1,8 миллиона заболевших умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, весь мир, общество