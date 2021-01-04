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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html
Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T03:33
2021-01-04T07:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
весь мир
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург ранее также выражал мнение, что справиться с ситуацией поможет только вакцинация населения. При этом министр финансов России Антон Силуанов в конце декабря выразил надежду, что ситуация с коронавирусом "спадет к середине следующего года".Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 января, число заразившихся в мире превысило отметку в 83 миллиона человек, более 1,8 миллиона заболевших умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, весь мир, общество

Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире

03:33 04.01.2021 (обновлено: 07:15 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Анна РаткоглоСитуация в Ухани, Китай
Ситуация в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

"В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом - ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", - рассказала Шестакова.

В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург ранее также выражал мнение, что справиться с ситуацией поможет только вакцинация населения.
При этом министр финансов России Антон Силуанов в конце декабря выразил надежду, что ситуация с коронавирусом "спадет к середине следующего года".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 января, число заразившихся в мире превысило отметку в 83 миллиона человек, более 1,8 миллиона заболевших умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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