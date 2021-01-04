Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
03:33 04.01.2021 (обновлено: 07:15 04.01.2021)
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
"В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом - ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", - рассказала Шестакова.
В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург ранее также выражал мнение, что справиться с ситуацией поможет только вакцинация населения.
При этом министр финансов России Антон Силуанов в конце декабря выразил надежду, что ситуация с коронавирусом "спадет к середине следующего года".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 января, число заразившихся в мире превысило отметку в 83 миллиона человек, более 1,8 миллиона заболевших умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус