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Источник сообщил о гибели бывшего начальника колонии "Белый лебедь"
Источник сообщил о гибели бывшего начальника колонии "Белый лебедь"
Пермская полиция проводит проверку после обнаружения в салоне внедорожника мертвого мужчины с огнестрельным ранением, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T19:29
2021-01-04T20:44
соликамск
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 4 янв — РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после обнаружения в салоне внедорожника мертвого мужчины с огнестрельным ранением, заявили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.По данным информированного источника, погибший — бывший начальник колонии для пожизненно осужденных "Белый лебедь" Ашот Саркисян. Исправительное учреждение находится в Соликамске Пермского края.Инцидент произошел накануне днем у дома № 20 на улице Панфилова в Перми.Как сообщает пресс-служба местной полиции, в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружили труп водителя 1951 года рождения."Мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в ведомстве, добавив, что у погибшего нашли оружие, зарегистрированное в установленном порядке.Собеседник в МВД уточнил, что внедорожник столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП травмы получила пассажирка иномарки, медики назначили ей амбулаторное лечение."По предварительной информации, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, Toyota Land Cruiser 200 допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. &lt;…&gt; По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", — добавили в полиции.
https://ria.ru/20201230/spiker-1591614716.html
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соликамск, пермь, пермский край, происшествия

Источник сообщил о гибели бывшего начальника колонии "Белый лебедь"

19:29 04.01.2021 (обновлено: 20:44 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 4 янв — РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после обнаружения в салоне внедорожника мертвого мужчины с огнестрельным ранением, заявили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
По данным информированного источника, погибший — бывший начальник колонии для пожизненно осужденных "Белый лебедь" Ашот Саркисян. Исправительное учреждение находится в Соликамске Пермского края.
Инцидент произошел накануне днем у дома № 20 на улице Панфилова в Перми.
Как сообщает пресс-служба местной полиции, в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружили труп водителя 1951 года рождения.
Алексей Константинов - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 16:53
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП
"Мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в ведомстве, добавив, что у погибшего нашли оружие, зарегистрированное в установленном порядке.
Собеседник в МВД уточнил, что внедорожник столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП травмы получила пассажирка иномарки, медики назначили ей амбулаторное лечение.
"По предварительной информации, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, Toyota Land Cruiser 200 допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. <…> По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", — добавили в полиции.
На месте ДТП в Челябинской области, где сотрудники ДПС преградили дорогу ехавшей в автобус с детьми иномарке - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 12:57
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СоликамскПермьПермский крайПроисшествия
 
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