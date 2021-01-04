https://ria.ru/20210104/koloniya-1591993449.html

Источник сообщил о гибели бывшего начальника колонии "Белый лебедь"

Источник сообщил о гибели бывшего начальника колонии "Белый лебедь"

Пермская полиция проводит проверку после обнаружения в салоне внедорожника мертвого мужчины с огнестрельным ранением, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T19:29

2021-01-04T19:29

2021-01-04T20:44

соликамск

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 4 янв — РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после обнаружения в салоне внедорожника мертвого мужчины с огнестрельным ранением, заявили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.По данным информированного источника, погибший — бывший начальник колонии для пожизненно осужденных "Белый лебедь" Ашот Саркисян. Исправительное учреждение находится в Соликамске Пермского края.Инцидент произошел накануне днем у дома № 20 на улице Панфилова в Перми.Как сообщает пресс-служба местной полиции, в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 обнаружили труп водителя 1951 года рождения."Мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в ведомстве, добавив, что у погибшего нашли оружие, зарегистрированное в установленном порядке.Собеседник в МВД уточнил, что внедорожник столкнулся с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП травмы получила пассажирка иномарки, медики назначили ей амбулаторное лечение."По предварительной информации, двигаясь по второстепенной дороге на неравнозначном перекрестке, Toyota Land Cruiser 200 допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. <…> По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", — добавили в полиции.

https://ria.ru/20201230/spiker-1591614716.html

https://ria.ru/20210104/dtp-1591956577.html

соликамск

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соликамск, пермь, пермский край, происшествия