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В Гидрометцентре рассказали об экстремальных холодах в регионах
В Гидрометцентре рассказали об экстремальных холодах в регионах
Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:28
2021-01-04T14:37
россия
погода
ханты-мансийский автономный округ
роман вильфанд
гидрометцентр
омская область
приморский край
курганская область
общество
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Метеоролог назвал появление столь затяжного антициклона редким явлением. Последний раз такое наблюдалось в январе 2006 года.В регионах стоят 40-градусные морозы. Как отметил Вильфанд, экстремальные температуры опасны, а такие условия требуют от коммунальных служб очень напряженной работы.Собеседник агентства уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до пятнадцати градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже."Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы", — добавил ученый.
https://ria.ru/20210104/maski-1591931373.html
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россия, погода, ханты-мансийский автономный округ, роман вильфанд, гидрометцентр, омская область, приморский край, курганская область, общество

В Гидрометцентре рассказали об экстремальных холодах в регионах

11:28 04.01.2021 (обновлено: 14:37 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр АлпаткинЗима в России.
Зима в России. - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"По-прежнему там (на азиатской части) можно <...> его назвать антициклоном, антициклонищем, потому что он долгое время обуславливает погоду. Это по-настоящему неблагоприятное событие. По оценкам, еще пять дней как минимум температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких вот густонаселенных районах, где огромное количество людей живет: <...> Омская, Томская, Новосибирская (области), Алтайский (край), <...> юг Красноярского края. Там действительно просто очень холодно", — сказал Вильфанд.

Метеоролог назвал появление столь затяжного антициклона редким явлением. Последний раз такое наблюдалось в январе 2006 года.
В регионах стоят 40-градусные морозы. Как отметил Вильфанд, экстремальные температуры опасны, а такие условия требуют от коммунальных служб очень напряженной работы.
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Собеседник агентства уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до пятнадцати градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже.
"Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы", — добавил ученый.
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РоссияПогодаХанты-Мансийский автономный округРоман ВильфандГидрометцентрОмская областьПриморский крайКурганская областьОбщество
 
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