https://ria.ru/20210104/kholoda-1591946678.html

В Гидрометцентре рассказали об экстремальных холодах в регионах

В Гидрометцентре рассказали об экстремальных холодах в регионах

Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:28

2021-01-04T11:28

2021-01-04T14:37

россия

погода

ханты-мансийский автономный округ

роман вильфанд

гидрометцентр

омская область

приморский край

курганская область

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Метеоролог назвал появление столь затяжного антициклона редким явлением. Последний раз такое наблюдалось в январе 2006 года.В регионах стоят 40-градусные морозы. Как отметил Вильфанд, экстремальные температуры опасны, а такие условия требуют от коммунальных служб очень напряженной работы.Собеседник агентства уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до пятнадцати градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже."Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы", — добавил ученый.

https://ria.ru/20210104/maski-1591931373.html

https://ria.ru/20210103/morozy-1587646081.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

омская область

приморский край

курганская область

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россия, погода, ханты-мансийский автономный округ, роман вильфанд, гидрометцентр, омская область, приморский край, курганская область, общество