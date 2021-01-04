В Гидрометцентре рассказали об экстремальных холодах в регионах
11:28 04.01.2021 (обновлено: 14:37 04.01.2021)
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По-прежнему там (на азиатской части) можно <...> его назвать антициклоном, антициклонищем, потому что он долгое время обуславливает погоду. Это по-настоящему неблагоприятное событие. По оценкам, еще пять дней как минимум температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких вот густонаселенных районах, где огромное количество людей живет: <...> Омская, Томская, Новосибирская (области), Алтайский (край), <...> юг Красноярского края. Там действительно просто очень холодно", — сказал Вильфанд.
Метеоролог назвал появление столь затяжного антициклона редким явлением. Последний раз такое наблюдалось в январе 2006 года.
В регионах стоят 40-градусные морозы. Как отметил Вильфанд, экстремальные температуры опасны, а такие условия требуют от коммунальных служб очень напряженной работы.
Собеседник агентства уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на семь-десять градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до пятнадцати градусов ниже нормы, в Алтайском крае будет минус 40 и ниже.
"Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы", — добавил ученый.
3 января, 08:00Холодные игры. Как выживает самый морозный российский город