https://ria.ru/20210104/iran-1591971242.html

Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие

Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T15:20

2021-01-04T15:20

2021-01-04T15:20

мохсен фахризаде

али рабии

магатэ

биньямин нетаньяху

европа

тегеран (город)

иран

сша

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу, и пообещал, что еврейское государство не допустит создания ядерного оружия Ираном.Ранее в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо."Решение Ирана продолжать нарушать взятые на себя обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для подземного обогащения урана нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие", - написал Нетаньяху в своем официальном аккаунте в Twitter.Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным).Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/iran-1591841910.html

https://ria.ru/20210104/iran-1591933164.html

https://ria.ru/20201227/iran-1591111201.html

европа

тегеран (город)

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохсен фахризаде, али рабии, магатэ, биньямин нетаньяху, европа, тегеран (город), иран, сша, в мире