Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу, и пообещал, что еврейское государство не допустит создания ядерного оружия Ираном.
Ранее в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.
"Решение Ирана продолжать нарушать взятые на себя обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для подземного обогащения урана нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие", - написал Нетаньяху в своем официальном аккаунте в Twitter.
Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным).
Закон предполагает задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тысячи за один год.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Закон обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение. Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.
Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.
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