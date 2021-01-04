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Иран запустил процесс обогащения урана до 20%
Иран запустил процесс обогащения урана до 20%
Президент Ирана Хасан Рухани распорядился начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель правительства... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:23
2021-01-04T13:23
2021-01-04T15:58
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ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Рухани распорядился начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.Ранее Тегеран ратифицировал закон "Стратегическая мера по отмене санкций", инициированный парламентом. Документ предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным).Упомянутый закон предполагает в течение трех месяцев задействовать центрифуги новых поколений: одну тысячу IR-2M и минимум 174 IR-6. За год количество IR-6 должны довести до тысячи. В то же время ядерная сделка предполагает использование исключительно центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.Документ обязывает правительство отказаться от доппротокола с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента его вступления в силу стороны не выполнят сделку. Иранские депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу — этому препятствуют санкции США.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства в конце ноября высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.Как ранее заявил Рухани, первоначально выступивший против закона, год назад, сократив выполнение ядерных обязательств, Иран фактически отказался от положений сделки по обогащению урана и центрифугам — пунктам, на выполнении которых в законе настаивают парламентарии.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
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али рабии, магатэ, тегеран (город), иран, сша, в мире
ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости.
Президент Ирана
Хасан Рухани распорядился начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.
Ранее Тегеран ратифицировал закон "Стратегическая мера по отмене санкций", инициированный парламентом. Документ предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным).
"Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер <…> начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов", — приводит слова Рабии пресс-служба иранского кабмина.
Упомянутый закон предполагает в течение трех месяцев задействовать центрифуги новых поколений: одну тысячу IR-2M и минимум 174 IR-6. За год количество IR-6 должны довести до тысячи. В то же время ядерная сделка предполагает использование исключительно центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%.
Документ обязывает правительство отказаться от доппротокола с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента его вступления в силу стороны не выполнят сделку. Иранские депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу — этому препятствуют санкции США.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства в конце ноября высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде парламент рассмотрел его в ускоренном режиме.
Как ранее заявил Рухани, первоначально выступивший против закона, год назад, сократив выполнение ядерных обязательств, Иран фактически отказался от положений сделки по обогащению урана и центрифугам — пунктам, на выполнении которых в законе настаивают парламентарии.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана
. В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.