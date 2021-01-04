https://ria.ru/20210104/invalidy-1591980847.html
ОП представит идеи рейтингования объектов для инвалидов к июню
ОП представит идеи рейтингования объектов для инвалидов к июню
Общественная палата РФ до 1 июня представит предложения по рейтингованию объектов инфраструктуры для инвалидов, но сам рейтинг будет позже, сообщила РИА Новости РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:45
2021-01-04T16:45
2021-01-04T16:45
лидия михеева
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Общественная палата РФ до 1 июня представит предложения по рейтингованию объектов инфраструктуры для инвалидов, но сам рейтинг будет позже, сообщила РИА Новости глава ОП РФ Лидия Михеева.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Общественной палатой РФ при участии общероссийских общественных организаций инвалидов подготовить и представить предложения о рейтинговании объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в части, касающейся их доступности для инвалидов, предусмотрев возможность учёта результатов такого рейтингования в картографических и навигационных системах. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2021 года."Я уверена, что мы до 1 июня мы такие предложения представим и поработаем. Другое дело, что сами объекты рейтинговать, как вы понимаете, это другая задача, она будет после этого реализовываться", - прокомментировала поручение Путина Михеева.Общественники из профильных комиссий, по словам главы ОП РФ, уже обсудили направления работы."Просто удивительно, как в наш цифровой век при наличии огромного количества удобных сервисов, приложений в гаджетах, каких-то программ, которые применяются в компьютерах, подчас очень сложно или невозможно найти информацию, которая интересовала бы людей с ограниченными возможностями. Все-таки для них очень важно не просто добраться до определённой точки, будь то поликлиника, школа или театр, но ещё и попасть внутрь. И довольно важно, как будет при этом обеспечен общественный транспорт. В ближайшее время постараемся собрать информацию также от общественных организаций инвалидов. Я полагаю, что эта проблема касается не только картографических, но и так называемых навигационных систем", - добавила Михеева.
https://ria.ru/20210104/putin-1591968698.html
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лидия михеева, владимир путин, общество
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Общественная палата РФ до 1 июня представит предложения по рейтингованию объектов инфраструктуры для инвалидов, но сам рейтинг будет позже, сообщила РИА Новости глава ОП РФ Лидия Михеева
.
Ранее президент РФ Владимир Путин
поручил правительству совместно с Общественной палатой РФ при участии общероссийских общественных организаций инвалидов подготовить и представить предложения о рейтинговании объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в части, касающейся их доступности для инвалидов, предусмотрев возможность учёта результатов такого рейтингования в картографических и навигационных системах. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2021 года.
"Я уверена, что мы до 1 июня мы такие предложения представим и поработаем. Другое дело, что сами объекты рейтинговать, как вы понимаете, это другая задача, она будет после этого реализовываться", - прокомментировала поручение Путина Михеева.
Общественники из профильных комиссий, по словам главы ОП РФ, уже обсудили направления работы.
"Просто удивительно, как в наш цифровой век при наличии огромного количества удобных сервисов, приложений в гаджетах, каких-то программ, которые применяются в компьютерах, подчас очень сложно или невозможно найти информацию, которая интересовала бы людей с ограниченными возможностями. Все-таки для них очень важно не просто добраться до определённой точки, будь то поликлиника, школа или театр, но ещё и попасть внутрь. И довольно важно, как будет при этом обеспечен общественный транспорт. В ближайшее время постараемся собрать информацию также от общественных организаций инвалидов. Я полагаю, что эта проблема касается не только картографических, но и так называемых навигационных систем", - добавила Михеева.