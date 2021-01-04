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ОП направила предложения о награждении инвалидов в сфере культуры
ОП направила предложения о награждении инвалидов в сфере культуры
Общественная палата РФ уже направила в администрацию президента предложения по наградам для инвалидов, показавших высокие творческие результаты, сообщила РИА... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:14
2021-01-04T14:29
россия
диана гурцкая
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Общественная палата РФ уже направила в администрацию президента предложения по наградам для инвалидов, показавших высокие творческие результаты, сообщила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому администрация президента при участии Общественной палаты Российской Федерации должна подготовить и представить предложения о награждении инвалидов – представителей творческих профессий и поощрении их за выдающиеся достижения. Срок исполнения – 1 февраля 2021 года."Президент России уделяет особое внимание решению проблем людей с инвалидностью.... Ведь огромное количество исполнителей, художников, актёров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Общественная палата уже направила предложения в администрацию президента по наградам и поощрениям для инвалидов, показавших высокие результаты творчества", - рассказала Гурцкая.Общественница обратила внимание на поручение главы государства, связанное с работой финансовых организаций, оказывающих услуги инвалидам и пенсионерам."Банковский сектор является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг.... Но есть ряд вопросов, которые необходимо решать – об этом я сказала на встрече с президентом России. Первое – это защита от мошенников, второе – это институт финансового защитника, попечителя, третье – использование биометрических данных и электронных подписей.... Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения", - отметила Гурцкая.
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россия, диана гурцкая, владимир путин, общество

ОП направила предложения о награждении инвалидов в сфере культуры

14:14 04.01.2021 (обновлено: 14:29 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Общественная палата РФ уже направила в администрацию президента предложения по наградам для инвалидов, показавших высокие творческие результаты, сообщила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому администрация президента при участии Общественной палаты Российской Федерации должна подготовить и представить предложения о награждении инвалидов – представителей творческих профессий и поощрении их за выдающиеся достижения. Срок исполнения – 1 февраля 2021 года.
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"Президент России уделяет особое внимание решению проблем людей с инвалидностью.... Ведь огромное количество исполнителей, художников, актёров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Общественная палата уже направила предложения в администрацию президента по наградам и поощрениям для инвалидов, показавших высокие результаты творчества", - рассказала Гурцкая.
Общественница обратила внимание на поручение главы государства, связанное с работой финансовых организаций, оказывающих услуги инвалидам и пенсионерам.
"Банковский сектор является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг.... Но есть ряд вопросов, которые необходимо решать – об этом я сказала на встрече с президентом России. Первое – это защита от мошенников, второе – это институт финансового защитника, попечителя, третье – использование биометрических данных и электронных подписей.... Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения", - отметила Гурцкая.
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Вчера, 13:18
Путин поручил представить предложение о награждении инвалидов
 
РоссияДиана ГурцкаяВладимир ПутинОбщество
 
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