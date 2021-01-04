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Инфраструктуру будут рейтинговать по доступности для инвалидов
Инфраструктуру будут рейтинговать по доступности для инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате РФ до 1 июня подготовить предложения о рейтинговании объектов инфраструктуры по... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:51
2021-01-04T14:45
россия
лидия михеева
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате РФ до 1 июня подготовить предложения о рейтинговании объектов инфраструктуры по доступности для инвалидов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации при участии общероссийских общественных организаций инвалидов и представить предложения о рейтинговании объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в части, касающейся их доступности для инвалидов, предусмотрев возможность учёта результатов такого рейтингования в картографических и навигационных системах", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня 2021 года, ответственные за исполнение премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ОП РФ Лидия Михеева.Глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, комментируя РИА Новости поручение Путина, отметила, что информации о доступности объектов инфраструктуры для инвалидов сейчас действительно недостаточно, хотя геолокационные приложения уже вошли в повседневную жизнь."Сегодня в нашу повседневную жизнь вошли геолокационные приложения, такие как, например, "Яндекс-карты". В них можно найти места для питания, отдыха, магазины и прочее. Однако информации, нужной инвалидам, о доступности учреждений и организаций, в том числе государственных или социальной направленности, пока недостаточно. Поэтому главой государства дано поручение разработать универсальную национальную систему классификации доступности объектов для инвалидов, а затем использовать ее для внедрения в интернет-сервисы", - рассказала Гурцкая.
https://ria.ru/20210104/putin-1591963261.html
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россия, лидия михеева, михаил мишустин, владимир путин, общество

Инфраструктуру будут рейтинговать по доступности для инвалидов

13:51 04.01.2021 (обновлено: 14:45 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗнак "Инвалид" на стеклянной двери
Знак Инвалид на стеклянной двери - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате РФ до 1 июня подготовить предложения о рейтинговании объектов инфраструктуры по доступности для инвалидов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой Российской Федерации при участии общероссийских общественных организаций инвалидов и представить предложения о рейтинговании объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в части, касающейся их доступности для инвалидов, предусмотрев возможность учёта результатов такого рейтингования в картографических и навигационных системах", - говорится в перечне поручений.
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Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня 2021 года, ответственные за исполнение премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ОП РФ Лидия Михеева.
Глава комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, комментируя РИА Новости поручение Путина, отметила, что информации о доступности объектов инфраструктуры для инвалидов сейчас действительно недостаточно, хотя геолокационные приложения уже вошли в повседневную жизнь.
"Сегодня в нашу повседневную жизнь вошли геолокационные приложения, такие как, например, "Яндекс-карты". В них можно найти места для питания, отдыха, магазины и прочее. Однако информации, нужной инвалидам, о доступности учреждений и организаций, в том числе государственных или социальной направленности, пока недостаточно. Поэтому главой государства дано поручение разработать универсальную национальную систему классификации доступности объектов для инвалидов, а затем использовать ее для внедрения в интернет-сервисы", - рассказала Гурцкая.
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